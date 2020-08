Black Panther : Mort de Chadwick Boseman, la famille Marvel lui rend hommage

Chadwick Boseman, interprète de Black Panther est décédé à l’age de 43 ans. La famille Marvel lui rend hommage.

C’est un gros choc dans le monde de Marvel et du cinéma en général. Chadwick Boseman, l’interprète charismatique de Black Panther est mort. Il avait 43 ans. L’acteur souffrait d’un cancer du colon qu’il a gardé secret pendant quatre ans. Il est décédé ce vendredi 28 août, chez lui à Los Angeles, aux côtés de son épouse et sa famille.

Abonné aux rôles forts il avait notamment incarné le joueur de baseball Jackie Robinson dans 42 ou encore l’icone musicale James Brown dans son biopic Get On Up. Mais beaucoup le connaisse surtout pour son rôle de sans précédant du Roi T’Challa dans Black Panther, un rôle qui a fait de lui une superstar internationale. Il aura incarné le personnage pour la première fois dans Captain America Civil War en 2016 puis dans son propre film en 2018 avant de le jouer encore dans Avengers Infinity War et Avengers Endgame.

Sa famille a confirmé la nouvelle vendredi soir dans un communiqué publié sur Twitter, révélant que Boseman avait reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade III en 2016 et l’avait combattu en silence pendant des années alors qu’il progressait vers le stade IV.

« Véritable combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et vous a apporté de nombreux films que vous aimez tant », dit le communiqué. « De Marshall à Da 5 Bloods, en passant par Ma Rainey’s Black Bottom d’August Wilson et plusieurs autres, tous ont été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie. »

Le communiqué ajoutait : « C’était l’honneur de sa carrière de donner vie à T’Challa à Black Panther. Il est mort chez lui, avec sa femme et sa famille à ses côtés. »

Né et élevé en Caroline du Sud, Boseman a étudié la réalisation à l’Université Howard et a rapidement construit sa carrière d’acteur en jouant des icônes historiques noires comme Thurgood Marshall dans Marshall, Brown dans Get on Up et Robinson dans 42.

Chadwick Boseman devait revenir dans le rôle de T’Challa pour Black Panther 2 qui était en développement chez Marvel pour une sortie en 2022. Il devait également prété sa voix au personnage dans la série animée à venir What if… ? de Disney+. On ne sait pas s’il a déjà enregistré son rôle ou non.

Les Hommages

A l’annonce de son décès, sa famille Marvel lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. C’est une déferlante d’amour pour l’acteur dont le décès un choc. D’angela Bassett à Chris Hemseworth en passant par Chris Evans, Sterling K Brown, Samuel L. Jackson, Brie Larson Don Cheadle et bien d’autres, tous sont dévastés par la nouvelle.

« Le dévouement de ce jeune homme était impressionnant, son sourire contagieux, son talent irréel », a écrit Angela Bassett. « Je rends donc hommage à un bel esprit, un artiste accompli, un frère touchant. »

« Je n’ai pas de mots. Paix à ton âme, mon frère. Merci pour tout ce que tu as fait pendant que tu étais là. Merci d’être un ami. Tu es aimé. Tu vas nous manquer, », a écrit Sterling K. Brown, qui jouait l’oncle de Boseman dans Black Panther.

« Nous avons le cœur brisé et nos pensées sont pour la famille de Chadwick. Ton héritage vivra pour toujours », a écrit Marvel Studios dans une note à côté d’une image de Boseman en tant que Black Panther.

« Absolument déchirant », a écrit Chris Hemsworth à côté d’une photo avec Boseman. « L’une des personnes les plus gentilles et authentiques que j’ai rencontrées. »

Chris Evans a également publié des photos de lui et de Boseman. « Je suis absolument dévasté», a-t-il écrit. « Chadwick était spécial. Un véritable original. C’était un artiste profondément engagé et constamment curieux. Peu d’artistes ont une telle puissance et une telle polyvalence. Il lui restait tellement de travail incroyable à créer. Je suis infiniment reconnaissant de notre amitié. Mes pensées et mes prières accompagnent sa famille. Rest in Power, roi »

Mark Ruffalo a ajouté: « Quel homme et quel immense talent. Mon frère, tu étais l’un des plus grands de tous les temps et ta grandeur ne faisait que commencer. Seigneur, je t’aime. Rest in Power, Roi »

« Chadwick était quelqu’un qui rayonnait de puissance et de paix. Qui représentait tellement plus que lui-même », a écrit Brie Larson à côté d’une photo d’elle et de Boseman.

Samuel L. Jackson a appelé Boseman « un artiste et un frère talentueux et généreux qui nous manquera beaucoup ». «MERCI @chadwickboseman pour tout ce que tu nous a donné », a-t-il écrit sur Twitter. « Nous en avions besoin et nous le chérirons toujours ! »

Don Cheadle a fait ses adieux à Boseman, avec qui il partageait son anniversaire. «Tu vas me manquer, frère d’anniversaire. Tu étais toujours léger et aimant pour moi. mon Dieu. »

Pour finir, le président / directeur de la création du studio et producteur de Black Panther, Kevin Feige, a écrit un hommage émouvant à Boseman.

« Le décès de Chadwick est absolument dévastateur », a déclaré Feige. « Il était notre T’Challa, notre Black Panthère et notre cher ami. Chaque fois qu’il montait sur le plateau, il rayonnait de charisme et de joie, et chaque fois qu’il apparaissait à l’écran, il créait quelque chose de vraiment indélébile. Il a incarné beaucoup de personnes extraordinaires dans son travail, et personne n’était meilleur pour donner vie à de grands hommes. Il était aussi intelligent et gentil, puissant et fort que toute personne qu’il représentait. Maintenant, il prend sa place à leurs côtés en tant qu’icône des âges. La famille Marvel Studios pleure profondément sa perte et nous sommes en deuil ce soir avec sa famille. »