Be My Baby : Zendaya sera Ronnie Spector dans le biopic de la chanteuse

Zendaya jouera Ronnie Spector, la chanteuse du groupe The Ronettes dans le biopic Be My Baby.

L’actrice et chanteuse Zendaya – fraîchement lauréate d’un Emmy Award – jouera Ronnie Spector dans un prochain biopic après avoir été personnellement choisie par la chanteuse elle-même.

L’annonce fait suite à la conclusion d’un accord visant à garantir les droits à vie et le catalogue musical de Spector, la biographie de Spector, Be My Baby, servant d’inspiration. L’auteure Jackie Sibblies Drury, lauréate du prix Pulitzer, serait en pourparlers pour écrire le scénario.

Originaire de Spanish Harlem, Spector est célèbre pour avoir chanté au sein du groupe de filles les Ronettes avec sa sœur et sa cousine. Plusieurs de leurs chansons sont devenues des succès dans les années 60, notamment «Be My Baby», «Baby, I Love You» et «Walking in the Rain». Les Ronettes est le seul groupe de filles à tourner avec les Beatles et ont ensuite été intronisées au Rock and Roll Hall of Fame.

A la production, on trouve Marc Platt (La Petite Sirène) et Zendaya elle-même sera aussi productrice du projet en plus de jouer le rôle principal. Spector et Jonathan Greenfield seront à la production exécutive. A24 développe le projet en collaboration avec New Regency, suite à leur précédent partenariat sur le film The Lighthouse.

Avant de la voir dans ce biopic, Zendaya sera dans le remake de Dune qui sort en décembre. Elle reste également la star de la série Euphoria qui reviendra l’an prochain sur HBO et OCS.

The Ronettes – Be My Baby



Source : Deadline / Crédit ©DR