Emmy Awards 2020 : Zendaya entre dans l’histoire avec sa victoire pour Euphoria

Avec sa victoire de meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle dans Euphoria, Zendaya entre dans l’Histoire des Emmy Awards.

Ce dimanche 20 septembre se sont déroulés les 72ème Emmy Awards. Si la cérémonie était bien étrange en ces temps de COVID, elle aura tout de même permis à Zendaya – dans un pur moment de joie euphorique – d’entrer dans l’Histoire.

Zendaya a remporté le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique pour Euphoria. À 24 ans, elle est la plus jeune actrice a gagnée dans cette catégorie. Elle n’est également que la deuxième actrice noire à gagner dans cette catégorie. Viola Davis l’a remporté en 2015 pour son role dans How to Get Away with Murder.

Zendaya (#Euphoria) joins Viola Davis (#HTGAWM) as the only Black actresses to win Primetime Emmy Award for Outstanding Lead Actress in a Drama Series in its 72 years. Congrats!! pic.twitter.com/mK2oORxfZZ — Wilson Morales – BlackFilmandTV (@BlackFilmandTV) September 21, 2020

Et la concurrence était dure puisqu’elle avait en face d’elle Sandra Oh (Killing Eve), Jodie Comer (Killing Eve), Olivia Colman (The Crown), Jennifer Aniston (The Morning Show) et Laura Linney (Ozark).

Ce rôle dans Euphoria aura clairement été un tournant dans la carrière de Zendaya. Ce personnage de Rue est une bénédiction pour elle parce qu’elle a pu enfin montrer l’étendu de son talent et ele est très fière de son personnage :

« Ce qui est si spécial à propos de ce personnage, c’est qu’elle est un être humain à part entière, elle a plusieurs couches et elle est compliquée », a déclaré Zendaya à The Root lors de la conférence de presse des gagnants dans les coulisses virtuelles lorsqu’on lui a posé des questions sur l’importance d’Euphoria, présentant une jeune femme noire imparfaite et pleinement réalisée.

« Je pense qu’au fur et à mesure que la série avance, nous sommes également capables de comprendre la dépendance et ce à quoi cela ressemble, ce que cela fait à une famille, et être en mesure de comprendre et toujours d’enraciner Rue », a-t-elle poursuivi.

« Nous comprenons ce qui se passe dans sa tête, nous comprenons comment elle voit le monde et comment elle voit tout ce qui lui arrive. Nous sommes capables de sympathiser avec elle en tant que personnage, ce qui, à mon avis, est une belle chose. J’ai toujours été très reconnaissante envers toutes les personnes qui se sentent connectées à Rue ou à la série; ils ont pu trouver les mots ou se retrouver dans une scène ou à un moment où ils se sentaient seuls. »

Le tournage de la série Euphoria n’a pas pu avoir lieu en mars dernier, les choses on été interrompues juste avant son démarrage. Récemment, il a été confirmé qu’il y aura bien un épisode spécial en attendant la saison 2 qui arrivera courant 2021.

Source : The Root / Crédit ©HBO