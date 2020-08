Black Panther 2 : Les fans ne veulent pas que Marvel remplace Chadwick Boseman

Les fans de Marvel ne veulent pas que les studios remplacent Chadwick Boseman dans le rôle de Black Panther.

Hier, nous nous sommes réveillés avec la triste nouvelle du décès de Chadwick Boseman. L’acteur de 43 ans est mort après quatre ans de bataille contre un cancer du colon. Connu pour ses performances puissantes dans la peau des légendes James Brown et Jackie Robinson, c’est surtout pour son rôle révolutionnaire de T’Challa dans l’univers cinématographique Marvel, qu’il a atteint le stade de star internationale.

T’Challa est un rôle sans précédent dans l’univers de Marvel. Il s’agit du premier super-héros noir à être à la tête de son propre film. Chadwick Boseman aura incarné le personnage pour la première fois dans Captain America Civil War en 2016 puis dans son propre film en 2018 avant de le jouer encore dans Avengers Infinity War et Avengers Endgame.

Réalisé par Ryan Coogler, Black Panther est l’un des films de super-héros qui a eu le plus de succès ces dernières année et l’un des rares à avoir dépassé le milliard de dollars au box office mondial. C’est également le seul film de super-héros à avoir été nommé pour le meilleur film aux Oscars et le premier film Marvel à remporter des prix dans cette cérémonie prestigieuse. Black Panther a offert un héros sans pareil à toute une communauté qui a enfin pu se voir en super-héros sur grand écran.

Sans surprise, le feu vert pour Black Panther 2 a rapidement été donné et le film est considéré comme un pilier clé de la prochaine Phase 4 du MCU. Avec le retour de Boseman et Coogler, la suite était prévue pour le 6 mai 2022 en salle. Mais, comme la production n’avait pas encore commencé, l’avenir du film est maintenant inconnu.

Les recastings ne sont pas nouveau dans le MCU, que ce soit Mark Ruffalo remplaçant Edward Norton en tant que Hulk ou Don Cheadle prenant le relais de Terrence Howard en tant que War Machine, mais dans cette situation sans précédent, les fans s’opposent déjà à l’idée que tout autre acteur reprenne la couronne du roi T’Challa.

Ce rôle est tellement lié à Boseman que les fans, encore sous le choc de la nouvelle de sa mort, refusent de voir un autre acteur prendre sa place dans la saga Black Panther. Pour le moment, Marvel n’a évidemment pas encore communiqué sur la question puisque tout le mon est en deuil. Mais qu’adviendra-t-il de la franchise sans sa star ? C’est une question qu’on peut légitimement se poser.

La meilleure chose à faire, plutôt que de recaster T’Challa, serait de faire de Shuri (Letitia Wright) son héritière. Elle pourrait ainsi reprendre le flambeau et honorer la mémoire de son frère. De plus, comme le pointent les fans, dans les comics, Shuri devient Black Panther, cela aurait donc du sens.

« Donner le à Shuri, il ne peut pas y avoir un autre T’Challa »

Just give it Shuri, there can’t be another T’Challa — PPYT100 (@PPYT100) August 29, 2020

« Elle devient Black Panther daas les comics, donc à ça aura du sens »

She becomes Black Panther in the comics so it would make sense — DJ (@Donovan12305987) August 29, 2020

L’acteur est décédé juste avant la sortie prochaine de Ma Rainey’s Black Bottomn un film de Netflix aux cotés de Viola Davis. Il s’agit de l’adaptation de la pièce du même nom d’August Wilson. Il incarne Levee le trompettiste ambitieux de Ma Rainey et selon des rumeurs, sa performance serait digne de récompenses prestigieuses.

Chadwick Boseman devait aussi prêter sa voix à Black Panther dans la série animée de Disney+ What if… ? On ne sait pas encore si sa participation a déjà été enregistrée.

Crédit ©Marvel Studios