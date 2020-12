DC : Warner Bros dévoile ses plans de films et de séries TV de super-héros

Warner Bros dévoile ses plans de films et séries de super-héros DC avec 6 titres par an qui sortiront en salles et sur HBO Max.

Warner Bros et DC ont des plans ambitieux pour les années à venir. Le président de Warner Bros, Walter Hamada, a déclaré dimanche au New York Times que DC envisage de sortir « jusqu’à quatre » titres de super-héros par an dans les salles à partir de 2022, et deux autres longs métrages par an pour le service de streaming HBO Max.

Il explique que les films « les plus couteux » sortiront en salles et que les titres les moins chers iront à HBO Max. Cela suggère que la société se retire de sa stratégie controversée de 2021 récemment annoncée, consistant à sortir des films en salles et sur HBO Max en même temps. Dans les titres les moins couteux, il est suggéré que des films Batgirl et Static Schok sortent directement sur HBO Max.

La semaine dernière, Wonder Woman 1984 est devenu le premier titre majeur à faire ses débuts à la fois en salles et sur le service streaming le jour de Noël. Les chiffres de HBO Max ne sont pas disponibles (même si WarnerMedia dit que c’est un succès), mais le film a rapporté 85 millions de dollars au box-office mondial.

HBO Max est devenu un élément majeur pour Warner qui compte en tirer profit un maximum à l’avenir. Les studios envisagent ainsi plus de séries spin-offs pour accompagner les films qui sortent en salles. « Avec chaque film que nous contemplons actuellement, nous nous demandons : ‘Quel est le potentiel de spin-off de Max ?’ »

Des séries spin-offs basées sur les prochains films Batman (2022) et The Suicide Squad (2021) sont déjà en préparation. En effet, Matt Reeves prépare une série centrée sur la police de Gotham City et James Gunn travaille sur Peacemaker, un spin-off avec John Cena. Il semble ainsi que d’autres séries pourraient arriver par la suite.

Avec le film The Flash qui explorera le multiverse, il semble que DC tira avantage de ça avec les séries de HBO Max.

Zack Snyder s’apprête à sortir sa version de Justice League sur HBO Max sous forme de mini-série en quatre parties.

