Deadpool & Wolverine : Wesley Snipes bat deux records du monde Guinness

Wesley Snipes bat deux records du monde Guinness après son apparition dans Deadpool & Wolverine.

Wesley Snipes vient d’entrer dans l’histoire des films de comics après son apparition inattendue dans le MCU.

Guinness World Records a annoncé cette semaine que l’acteur avait battu deux records grâce à la reprise de son rôle de Blade dans Deadpool & Wolverine.

Parce que l’apparition de l’acteur de 61 ans dans le nouveau film intervient presque 26 ans après (25 ans et 340 jours exactement) avoir joué le personnage pour la première fois dans Blade en 1998, Snipes a battu le record de la plus longue carrière en tant que personnage Marvel en live-action, rapporte Guinness World Records.

Snipes bat ainsi Hugh Jackman, dont la première apparition en tant que Wolverine a eu lieu il y a 24 ans dans X-Men.

L’entrée de Blade dans l’univers cinématographique Marvel a également battu le record du plus long écart entre les apparitions de personnages dans les films Marvel. Selon les tableaux de Guinness, la dernière apparition de Snipes en tant que personnage était dans Blade : Trinity (2004), soit 19 ans et 231 jours avant la sortie du dernier film Deadpool en salles. Pour ce record, Blade a dépassé l’écart de 17 ans d’Alfred Molina entre le rôle de Doc Ock dans Spider-Man 2 et son retour au milieu du chaos multiversal de Spider-Man : No Way Home.

Cette nouvelle a été un choc pour Snipes, qui a réagi dans un post de jeudi X en écrivant : « Whuuuut ?! »

« Vraiment? » il ajouta. « Est-ce que je reçois aussi un certificat ? Bon Dieu… Merci, @GWR. Je suis fan ! »

Whuuuut?! 👀 Really? Do I get a certificate too? Lordy Lordy Lordy…Thank you @GWR, I’m your fan! https://t.co/D1JWbDDuQF — Wesley Snipes (@wesleysnipes) August 2, 2024

Dans Deadpool & Wolverine, Snipes revient dans le rôle de Blade, alias Eric Brooks, le Daywalker et chasseur de vampires préféré des fans, inspiré des Marvel Comics qui ont donné naissance à une trilogie cinématographique Blade classée R.

Snipes est parmi les nombreux caméos qui se trouvent dans le film, y compris Jennifer Garner, Channing Tatum et Chris Evans avec qui il était présent au Comic Con de San Diego.

Snipes s’est récemment confié à EW au sujet de ce retour qu’il pensait impossible : « Je ne pensais pas que c’était possible. (…). Je ne pensais pas que Marvel était intéressé. Que Disney était intéressé non plus. Et aussi parce qu’ils avaient choisi Mahershala [Ali], vous savez, pour la prochaine version à venir. Donc, pour moi, cela n’avait aucun sens. »

Mahershala Ali, lauréat d’un Oscar, est censé jouer dans un reboot de Blade se déroulant dans l’univers cinématographique Marvel depuis des années, mais après une série de problèmes de production, le film est toujours en développement. Eric Pearson (qui a aussi écrit les prochains films Marvel Thunderbolts et Les Quatre Fantastiques) est au scénario mais le film n’a plus de réalisateur.

Source : EW / Crédit ©Marvel