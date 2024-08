Marvel : Daredevil Born Again, Agatha All Along et Ironheart se dévoilent en trailers à la D23

La D23 dévoile des trailers pour les séries Marvel Daredevil Born Again, Agatha All Along et Ironheart.

Si Marvel était présent au Comic Con en juillet dernier, le studio a gardé quelques informations en réserve pour la D23, la convention bisannuelle de Disney. Ainsi, les personnes dans l’assistance ont pu découvrir un premier aperçu des séries Daredevil Born Again et Ironheart ainsi qu’un nouveau trailer pour Agatha All Along.

Les images de Daredevil Born Again et Ironheart ne sont pas encore disponibles en ligne, mais des premières descriptions ont été relayées par les médias présents sur place.

Ironheart

On notera tout d’abord que le fait que Ironheart soit enfin présentée est un bon signe pour la sortie prochaine de la série qui avait été mise de côté par Marvel, alors que sa production est complétée depuis au moins deux ans.

Le producteur exécutif Ryan Coogler était présent aux côtés des acteurs, dont Dominique Thorne et Anthony Ramos, pour présenter un premier aperçu de la prochaine série Disney+ vendredi soir.

Après avoir rattrapé le public sur les événements de Black Panther 2, où Riri Williams (Thorne) a joué un rôle déterminant dans la préservation de Wakanda, nous apprenons qu’elle essaie maintenant de sortir d’une ornière créative. Elle sèche les cours et concentre toute son énergie – et les ressources de son université – sur son prochain projet.

«Je veux construire quelque chose d’indéniable», dit-elle quelques instants avant d’être expulsée du MIT. Sans le sous, elle trouve une nouvelle façon de gagner de l’argent de manière douteuse en travaillant avec The Hood, incarné par Ramos.

Ironheart, en six épisodes, créée par Chinaka Hodge, met en vedette Dominique Thorne dans le rôle du personnage de Marvel, Riri Williams, une inventrice de génie et créatrice de l’armure la plus avancée depuis Iron Man.

Le casting précédemment annoncé pour Ironheart, comprend également Anthony Ramos, Anji White, Manny Montana, Shakira Barrera, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Shea Couleé, Zoe Terakes, Paul Calderón et Cree Summer.

La série devrait faire ses débuts l’année prochaine, bien que Marvel reste silencieux sur une date exacte de première.

Daredevil Born Again

Daredevil Born Again reste encore très secret pour le public mais la série commence doucement à se dévoiler. Des images pour la nouvelle série centrée sur le justicier non-voyant de Hell’s Kitchen ont été projetées à la D23, montrant un face à face entre Matt Murdock (Charlie Cox) et Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio).

Selon Deadline, il y a un grand hommage à Heat avec Matt Murdock de Charlie Cox et Kingpin de Vincent Donofiro se réunissant dans un restaurant pour tracer verbalement leurs limites.

« Si vous dépassez les bornes, je serai là », déclare Murdock. Kingpin, en riant, se demande si c’est Daredevil qui parle ou Murdock.

On voit également Frank Castle (Jon Bernthal), alias The Punisher, qui se heurte à Murdock à coups de poing avant que le premier ne se rende compte qu’il est son allié.

Le slogan qui apparaît dans la bande-annonce : « Le travail du diable n’est jamais terminé ».

Le président de Marvel, Kevin Feige, a également confirmé que la saison 2 serait bientôt tournée.

Agatha All Along

Pour finir avec les séries Marvel, la D23 a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour Agatha All Along, la série de sorcellerie centrée sur le personnage incarné par Kathryn Hahn, découvert dans WandaVision.

Contrairement aux deux autres séries, la bande-annonce est disponible en ligne et montre un peu plus du groupe de sorcières qui accompagnent Agatha dans sa mission sur cette Route légendaire de sorcières.

Agatha All Along reprend après les événements de WandaVision, avec Harkness vaincue par Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), privée de ses pouvoirs magiques et destinée à vivre sa vie d’Agnès à Westview.

La série commence alors qu’Agatha se retrouve déprimée et sans pouvoir après qu’un ado gothique suspicieux l’ait aidée à se libérer d’un sort. Son intérêt est piqué lorsqu’il la supplie de l’emmener sur la légendaire route des sorcières, un défi magique d’épreuves qui, si elle survit, récompense une sorcière avec ce qui lui manque. Ensemble, Agatha et ce mystérieux adolescent rassemblent un groupe désespéré et se lancent sur la Route.

En plus de Hahn, Agatha All Along met en vedette Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili, avec Debra Jo Rupp, avec Patti LuPone et Aubrey Plaza.

Les deux premiers épisodes d’Agatha All Along seront diffusés le 18 septembre sur Disney+.

Agatha All Along – Bande-annonce officielle VF

Agatha All Along – Bande-annonce officielle VO