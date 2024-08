Deadpool & Wolverine : Les caméos se dévoilent en photos (spoilers)

Découvrez des photos officielles du film Deadpool & Wolverine avec les acteurs à l’écran et dans les coulisses. Spoilers.

Maintenant que le film est en salle depuis deux semaines, l’embargo su les spoilers est levé et il est temps de voir des images des caméos surprises du film. Si vous n’avez toujours pas vu le film, la suite de cet article dévoile les acteurs dont les apparitions étaient restées secrètes. Ils sont désormais au grand jour et plus rien n’empêche les acteurs et le réalisateur d’en parler et de poster des images sur les réseaux sociaux.

Sur ces images, vous trouverez notamment Channing Tatum dans la peau de Gambit our la première fois, Wesley Snipes de retour en Blade, Jennifer Garner également de retour en Elektra ou encore Henry Cavill en variant surprenant de Wolverine surnommé « Cavillrine » par Ryan Reynolds.

Deadpool & Wolverine est actuellement dans les salles de cinéma.

Crédit ©Marvel/Ryan Reynolds/Shawn Levy