Wonder Woman 1984 : Meilleur lancement au box office depuis le début de la pandémie

Wonder Woman 1984 enregistre le meilleur lancement au box office depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Le film Wonder Woman 1984 est largement le grand gagnant du box office du week-end de Noël aux Etats-Unis. A cause de la pandémie mondiale, le film est sorti simultanément sur la plateforme HBO Max et dans les rares salles de cinéma qui sont ouvertes dans le pays. Il a ainsi récolté 16,7 millions de dollars au box office US ce qui est un bon résultat étant donné la situation sanitaire.

Seuls 40% des cinémas sont actuellement en activité en Amérique du Nord, les gens se sont donc tournés vers HBO Max. « Wonder Woman 1984 a battu des records et a dépassé nos attentes pour toutes nos mesures clés de visionnage et d’abonnés au cours de ses premières 24 heures sur le service, et l’intérêt et l’élan que nous constatons indiquent que cela continuera probablement bien au-delà du week-end », a déclaré Andy Forssell de WarnerMedia qui possède HBO Max.

Le film est également sorti dans d’autres pays et cumule au total 85 millions de dollars de recette au box office mondial.

Avec ce succès, Warner Bros n’a pas perdu de temps et a annoncé qu’un troisième volet était dores et déjà en préparation avec Gal Gadot et Patty Jenkins qui seront de retour.

Mais si le film est un succès au niveau des chiffres, du côté des critiques, son score n’est plus aussi parfait. Si les premières impressions étaient positives, sur Rotten Tomatoes le score est retombé à 65%¨pour les critiques. Cependant, le score du public est à 73% mais il est loin des 89% initiaux que ce soit pour le public ou les critiques.

En France, le film devrait sortir quand les salles rouvriront, on l’espère, en janvier.

Source : MovieWeb / Crédit ©Warner Bros