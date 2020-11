The Suicide Squad : Robert Patrick, Danielle Brooks et d’autres pour la série Peacemaker

Robert Patrick, Danielle Brooks, Jennifer Holland et Chris Conrad rejoignent le casting de la série spin-off de The Suicide Squad Peacemaker de James Gunn.

John Cena a de la compagnie. La série Peacemaker commence à prendre forme avec l’annonce de plusieurs acteurs ont rejoint la série de HBO Max. Spin-off de The Suicide Squad, Peacemaker voit l’arrivée de Robert Patrick (X-Files, Scorpion), Danielle Brooks (Orange is the New Black), Jennifer Holland (Brightburn) et Chris Conrad (Patriot) à son générique.

Apparemment, Robert Patrick et Danielle Brooks joueront des personnages originaux qui n’existent pas dans les DC Comics. Patrick jouera le rôle d’Auggie Smith, tandis que Brooks a été choisie pour incarner un personnage nommé Leota Adebayo. Des détails supplémentaires sur les personnages n’ont pas encore été révélés.

Quant à Jennifer Holland, elle reprendra son rôle de The Suicide Squad en tant qu’Emilia Harcourt, une proche d’Amanda Waller. Elle devient la seconde actrice confirmée en dehors de Cena du film Gunn à apparaître dans la série Peacemaker. Il a été auparavant annoncé que Steve Agee jouerait également le rôle de John Economos, le directeur du pénitencier de Belle Reve et un autre des proches de Waller. Dans The Suicide Squad, Agee joue également King Shark.

Pour finir, Chris Conrad jouera un personnage connu des comics DC. Il sera Adrian Chase, le DA de New York, aussi connu comme étant Vigilante. Une version d’Adrian Chase a été exploré dans la série Arrow.

Cena jouera dans la série et co-produira Peacemaker, tandis que James Gunn écrira les huit épisodes et en réalisera plusieurs, y compris le pilote. Le cinéaste sera également producteur exécutif avec le producteur de The Suicide Squad Peter Safran.

Source : Deadline / Crédit ©DR