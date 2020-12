The Flash, le Film : Le film ira là « où l’univers DC n’est jamais allé »

Le réalisateur Andy Muschietti tease des lieux jamais explorés dans l’univers DC dans le film The Flash.

Après des années de développement, le film The Flash n’est pas encore filmé mais il est enfin sur de bons rails. Le réalisateur Andy Muschietti a pris les rênes du film et semble avoir une vision très précise de ce qu’il souhaite faire avec le personnage et cet univers multiple qui s’ouvre à lui.

Durant un panel virtuel pour le Comic Con Brésil (CCXP), Muschietti a promis que le film « vous emmènera dans un endroit où l’univers DC n’est pas allé auparavant, donc c’est très excitant, » dit-il. Il ajoute « J’ai hâte de vous en dire plus, mais pour le moment, je tiens à vous remercier pour votre soutien et pour être des fans aussi incroyables. »

Le film The Flash s’inspire de l’arc des comics The Flashpoint Paradox, qui voit le speedster voyager dans le temps pour sauver sa mère. Cependant, son ingérence dans le temps trouve Flash émerger dans un univers plus sombre dans lequel les Amazones et les Atlantes sont impliqués dans une guerre qui a laissé la planète détruite.

Cette version alternative de l’univers DC trouve Bruce Wayne mort, tué aux mains du même criminel qui assassine ses parents dans la chronologie originale. Cela conduit Thomas Wayne à assumer le rôle de Batman et à appliquer ses propres tactiques beaucoup plus violentes.

Il a été annoncé que Michael Keaton et Ben Affleck reviendront tous deux dans le rôle de Batman, les fans se demandant alors comment les deux versions très différentes du Dark Knight seront prises en compte dans le film mais sachant que le multiverse fera partie du film, ce n’est pas étonnant de voir deux versions différentes de Batman.

Concernant le rôle de Ben Affleck, Muschietti a confié que son Bruce Wayne est « une partie très importante de l’impact émotionnel du film. L’interaction et la relation entre Barry et le Wayne d’Affleck apporteront un niveau émotionnel que nous n’avions jamais vu auparavant. C’est le film de Barry, c’est l’histoire de Barry, mais leurs personnages sont plus liés que nous ne le pensons. Ils ont tous deux perdu leur mère à cause d’un meurtre, et c’est l’un des vaisseaux émotionnels du film. »

Le public devra patienter jusqu’en novembre 2022 pour voir enfin ce film The Flash en salles.

