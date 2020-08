Gotham P.D. : La série spin-off de Batman sera une préquelle sur la police corrompue

La série spin-off du film The Batman, Gotham P.D., sera une préquelle sur la police corrompue.

Récemment, une série spin-off du film prochain film The Batman a été annoncée. Hier, durant le panel du film au DC FanDome, des détails sur la série de HBO Max ont été fournis. Jusqu’à présent, la seule chose que nous savions à propos de la série était qu’elle serait centrée sur la police de Gotham et qu’elle sera supervisée par Matt Reeves et Terrence Winter (Boardwalk Empire).

Il semble que cette nouvelle série explorera vraiment l’histoire corrompue de Gotham. « Pour moi, l’idée de cette histoire était une histoire dans laquelle Gotham, qui a cette profonde corruption, et ensuite l’idée que nous pourrions réellement faire une série qui approfondit un aspect de celle-ci, qui dans ce cas est la police corrompue et le fonctionnement interne corrompu de la ville », a confié Reeves.

Reeves a ensuite parlé de la façon dont lui et Winter aborderont l’histoire, qui se déroulera avant les événements de The Batman. « L’idée est que nous retournons à la première année et la première année est le début », a déclaré Reeves. « C’est la première apparition de ce justicier masqué qui perturbe la ville. »

Reeves a ensuite détaillé comment l’apparition de Batman et la façon dont elle affecte la police vont grandement façonner la série. Il a également fait allusion (de la manière la plus vague possible) à qui sera le personnage principal de la nouvelle série.

« Vous commencez à voir l’histoire à travers le point de vue de ces flics corrompus. Et un en particulier. L’histoire est en fait une bataille pour son âme. C’est un flic qui décent de plusieurs générations et l’histoire de la corruption à Gotham est énorme et remonte à de nombreuses années », a déclaré Reeves.

Gotham P.D. contiendra des personnages tirés des comics mais aussi de nouveaux personnages créés spécialement pour cette nouveauté HBO Max.

