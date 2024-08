The Last of Us S2, The White Lotus S3, A Knight of Seven Kingdoms : Premières images des séries Max à venir

HBO et Max dévoilent un premier aperçu pour The Last of Us Saison 2, The White Lotus Saison 3, le spin-of de Game of Thrones, A Knight of Seven Kingdoms et d’autres.

Maintenant que la saison 2 de House of the Dragon vient de se terminer, HBO se prépare pour la saison prochaine, donnant un premier aperçu de séries favorites qui seront de retour, mas aussi les nouveautés à venir.

Dans un nouveau spot pour la saison 2024-2025 de Max, le streamer a dévoilé des premières images des saisons 3 de The White Lotus et de And Just Like That… ainsi que de The Last of Us saison 2, toutes arrivant sur la plateforme de streaming en 2025.

Culminant avec des images de la deuxième saison très attendue de l’adaptation du jeu vidéo post-apocalyptique, le teaser partage un premier aperçu du personnage mystérieux de Catherine O’Hara alors qu’elle demande à Joel (Pedro Pascal) : « Est-ce que tu lui as fait du mal ? » Faisant apparemment référence à Ellie (Bella Ramsey), il répond en larmes : « Je l’ai sauvée. » Les fans du jeu se souviendront que Joel est censé dire cette phrase à son frère Tommy, interprété par Gabriel Luna dans la saison 1.

Les images de White Lotus ont révélé un premier aperçu des nouveaux venus Parker Posey, Jason Isaacs, Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook et Sam Nivola, ainsi que le retour de Natasha Rothwell et son personnage clé de la saison 1.

La promo a également annoncé les nouvelles saisons de Industry (de retour le 11 août), Hard Knocks: Training Camp with the Chicago Bears (6 août), L’Amie Prodigieuse (9 septembre), Harley Quinn (novembre), The Sex Lives of College Girls (à venir) et The Gilded Age (2025).

De plus, la vidéo présente des images des nouveautés The Penguin (19 septembre), Dune: Prophecy (novembre), The Franchise (bientôt) et Creature Commandos (décembre), ainsi que : Duster, The Pitt, It : Bienvenue à Derry et le spin-off de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, toutes attendues pour 2025.

La Plateforme Max est disponible en France via Prime Video et MyCanal.

Prochainement sur Max en 2024-2025