Warner Bros : tous les films prévus en 2021 sortiront en salles et en streaming !

Le 3 décembre, les studios Warner ont annoncé que tous leurs films 2021 sortiraient au cinéma et sur la plateforme HBO Max. Une grande première pour l’industrie du cinéma hollywoodien.

Wonder Woman 1984 , ne sera pas le seul grand film a être disponible en streaming sur HBO Max, en simultané avec sa sortie US prévue le 25 décembre. Le studio américain a décidé d’en faire de même avec toute sa programmation de 2021. Un dispositif déjà expérimenté pour Mulan et Soul, sorti directement sur Disney+ .

De Matrix 4, à Dune de Denis Villeneuve, en passant par The Suicide Squad, tous sortiront sur HBO Max et en salles. Pour le moment cette décision touche seulement les États-Unis, seul pays ayant accès à HBO Max. Le catalogue Warner Bros en France sortira uniquement dans les salles de cinéma.

Un choix crucial qui a fait l’effet d’une bombe dans le monde du cinéma hollywoodien, mais jugé indispensable pour Warner face à la crise sanitaire. Aux États-Unis beaucoup de salles ont du fermer à cause du covid-19 et nombreuses sont celles qui vont devoir rester portes closes. Warner tend à s’adapter à ces nouvelles conditions pour continuer à faire vivre les films. « Nous vivons une époque sans précédent qui appelle des solutions créatives, y compris cette nouvelle initiative pour le Warner Bros. Pictures Group », a confié la présidente du studio Ann Sarnoff, dans dans un communiqué.

La fin des cinémas américains ?

Les Américains abonnés à HBO Max pourront rester confortablement installés chez eux et auront un mois pour regarder le film dès le premier jour de sa sortie en salle, le tout sans frais supplémentaires. Une stratégie commerciale qui risque de faire bondir les abonnements. Les exploitants du cinéma, eux craignent une baisse des fréquentations des salles même après leur réouverture !

L’annonce concerne pour le moment uniquement l’année 2021, mais elle risque d’offrir une nouvelle ère au cinéma américain qui ne date pas d’hier ! En 2016, Peter Jackson, Martin Scorsese et Steven Spielberg, soutenaient le projet Screening Room. Une plateforme qui avait pour but de diffuser les films au moment de leur sortie en salles. Un projet qui à l’époque avait fait trembler l’industrie du cinéma, notamment les cinémas indépendants. Ce projet n’est plus qu’une hypothèse, puisque la pandémie a forcé les studios à changer la donne, et embrasser ainsi le streaming, alors que ces même réalisateurs savaient que c’était l’avenir il de cela 5 ans.

Si nous aimons rester au chaud sous la couette, le cinéma reste le meilleur moyen pour faire vivre l’art et continuer à nous faire rêver, notamment pour oublier une année complexe comme celle qui vient de s’écouler. Si le streaming permet un certain confort, il ne faut pas oublier que rien ne vaudra le plaisir inimitable d’une salle.

Source : EW / Crédit ©Warner Bros