House of the Dragon saison 3 : Les pouvoirs prophétiques d’Helaena expliqués

Les pouvoirs prophétiques d’Helaena dans House Of The Dragon et leur impact sur la saison 3 expliqués par le showrunner.

Depuis le début de la saison 1 de House of the Dragon, la reine Helaena (Phia Saban) de la Team Green a fait preuve d’une capacité surnaturelle à prédire l’avenir et le communique souvent via des remarques apparemment étranges.

Dans le final de la saison 2, il semble qu’Helaena ait appris à exploiter ces visions et affronte même Aemond, l’accusant d’avoir intentionnellement brûlé son frère le roi Aegon II, et rend visite à Daemon dans l’un de ses rêves étranges.

Lors d’une conférence de presse (via TVLine), le showrunner Ryan Condal a discuté d’Helaena et de ses visions. Le showrunner a d’abord fait l’éloge de l’itération du personnage par Saban avant de faire allusion à la façon dont les visions d’Helaena vont forcer Aemond à se remettre en question à l’avenir.

« Helaena nous a toujours fasciné car elle était un peu une table rase, comme le décrit le livre. Et nous avons choisi cette actrice fantastique, Phia Saban, nous avons tout simplement adoré sa performance et nous sommes devenus fascinés par qui est cette personne, » confie Conda.

Il ajoute : « Helaena, la fille de [Viserys], juste sous son nez, avait ce pouvoir que tout le monde ignorait en quelque sorte parce qu’ils la considéraient comme différente ou étrange ou simplement « Oh, c’est juste Helaena ». Mais maintenant, les gens commencent à prendre un peu plus soin d’elle et à la remarquer. Et elle, elle, évolue. Quelle que soit cette capacité qu’elle possède, elle apprend à l’utiliser ou à y prêter davantage attention ou elle apprend à mieux l’interpréter. »

« Nous voulions voir comment un Aemond effrayé allait réagir à partir de ce moment de l’histoire, » conclue-t-il.

Dès le premier épisode, Helaena a vécu une saison difficile. Même si elle sentait que quelque chose de terrible était sur le point de se produire, elle fut incapable d’empêcher le meurtre brutal de son jeune fils, le prince Jaehaerys, par les assassins Blood et Cheese. À partir de ce moment, Helaena éprouva un immense chagrin, mais elle semblait aussi s’habituer davantage à ses dons prophétiques. Tout au long de la saison 2 de House of the Dragon, elle possédait apparemment des connaissances sur des choses que peu d’autres savaient.

Au même moment, Daemon était à Harrenhal, sujet à des visions surréalistes. Sa dernière vision dans le final est la dernière étape d’un processus qui visait plus ou moins à changer qui il est pour le mieux. Après avoir été conduit au bois divin d’Harrenhal et touché l’arbre du barral, Daemon voit beaucoup de choses dans cette vision, y compris une version plus jeune de Brynden Rivers (alias la Corneille à trois yeux), des marcheurs blancs et même Daenerys Targaryen de Game of Thrones.

Un autre moment choquant dans la vision de Daemon est celui où Helaena apparaît et lui parle. Avec son traumatisme du début de la saison 2, il semble que ses pouvoirs prophétiques aient évolué autant qu’elle, pointant vers une Helaena qui a appris à exploiter ses capacités surnaturelles. Jusqu’à présent, elle les a utilisés pour pousser les personnages dans certaines directions, comme Daemon vers l’acceptation de sa place dans la guerre et Aemond vers la reconsidération de ses prochains mouvements.

En entrant dans la saison 3 de House of the Dragon, il semble qu’Helaena sera un personnage à surveiller.

House of the Dragon est disponible en France sur Max.

Source : TVLine / Crédit ©HBO/Max