Avatar 3 : James Cameron dévoile le titre à la D23

James Cameron et les acteurs de la franchise annoncent le titre du troisième volet d’Avatar à la D23.

Avatar 3 a enfin un titre. Le film de James Cameron s’intitule officiellement Avatar : Fire and Ash (Feu et Cendre en français).

Cameron lui-même ainsi que les stars Zoe Saldaña et Sam Worthington sont montés sur scène vendredi à la D23 pour montrer des concepts artistiques, et non des images, avec un regard sur le feu des Na’Vi.

« J’ai parcouru 7 000 milles depuis la Nouvelle-Zélande pour ça », a déclaré Cameron devant la salle comble du Honda Center à Anaheim, avant de révéler le titre dans un extrait de séquence. Le cinéaste n’était pas prêt à montrer des extraits, selon Deadline.

« Bon sang, ça fait beaucoup de monde. C’est épique ou quoi ? L’événement le plus épique pour les fans les plus épiques », a-t-il poursuivi.

« Des enjeux émotionnels élevés », c’est ainsi que le cinéaste a décrit le troisième film.

Just announced at #D23, our title for the next Avatar film: Avatar: Fire and Ash. Get ready to journey back to Pandora, in theaters December 19, 2025. pic.twitter.com/DDJ3GN3VrB

— Disney D23 (@DisneyD23) August 10, 2024