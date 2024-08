Deadpool & Wolverine : Disney a mis son véto sur une blague trop trash

Disney a demandé à Shawn Levy de « nettoyer » une blague trop trash dans Deadpool & Wolverine. Une blague remplacée par une autre aussi trash. Spoilers.

Deadpool n’est pas un personnage connu pour sa subtilité, il n’a pas sa langue dans la poche et n’hésite pas briser le quatrième mur. Son dernier film, Deadpool & Wolverine, présentait des gags sur le divorce de la star Hugh Jackman, le président des studios Marvel Kevin Feige, la cocaïne, Bennifer (la version Ben Affleck et Jennifer Garner), l’état de Marvel en général ou encore souiller son pantalon et des blagues très en dessous de la ceinture (pour être poli). Il n’est pas surnommé le « Mercenaire à grande bouche » pour rien.

Le réalisateur, scénariste et producteur Shawn Levy dit que lui et l’équipe avaient carte blanche pour être aussi sales et dépravés qu’ils le souhaitaient dans ce film classée R qui se trouve désormais parmi les super-héros de Disney, mais le cinéaste a confié à Entertainment Weekly qu’on leur a demandé de changer une blague.

« La règle générale est de ne jamais faire de coup bas et de se moquer que ceux qui ne le prendront pas mal », explique Levy. « Certes, quand il s’agissait de Hugh d’une manière méta, Hugh était toujours le premier à rire aux éclats. Il n’y avait qu’une seule réplique dans tout le film qu’on nous a demandé de changer, » confie Levy.

Il ajoute : « Nous avons conclu un pacte, Ryan et moi, pour garder cette phrase jusque dans nos tombes, mais je dirai qu’elle a été remplacée par une ligne de dialogue tout aussi sale à propos de Pinocchio enfonçant son visage dans le cul de Deadpool et commençant à mentir comme un fou. Je me suis dit : « Ryan, c’est ta réplique de remplacement en réponse à : « Pouvons-nous le nettoyer ? » C’est Ryan Reynolds pour vous, audacieux jusqu’au bout. »

Levy a travaillé sur le scénario avec Reynolds, les précédents scénaristes de Deadpool, Rhett Reese et Paul Wernick, et l’auteur des comics Zeb Wells. Il souligne comment Disney et Feige leur ont donné une « autonomie créative » en apportant la saveur unique de Deadpool à Disney qui d’ordinaire est un peu plus « family friendly ».

Deadpool & Wolverine est actuellement dans les salles de cinéma.

Source : EW / Crédit ©Marvel Studios