House of the Dragon : La saison 4 sera la dernière

Alors que le final de la saison 2 vient d’être diffusé, HBO annonce que la série se terminera avec la saison 4.

Après un épisode final de saison 2 controversé, les fans peuvent ou non être satisfaits de savoir que House of the Dragon se terminera avec sa quatrième saison. Le tournage de la saison 3 n’a même pas commencé, mais le co-créateur et showrunner de la série, Ryan Condal, a annoncé la nouvelle lors d’une conférence de presse hier.

Pour certains, cela signifie que la troisième saison va probablement s’accélérer avec certaines des batailles et d’autres moments tendus que les fans attendent avec impatience. Cela étant dit, d’autres seront tristes d’apprendre qu’il ne reste que deux saisons pour la série préquelle de Game of Thrones.

Condal a partagé une mise à jour sur la saison 3, informant les personnes présentes à la conférence de presse que l’écriture est en bonne voie pour les prochains épisodes, l’équipe espérant commencer le tournage « début 2025 », ajoutant que « la pré-production commencera à l’automne. »

Il n’a donné aucune indication sur le moment où la production de la saison 4 commencerait, mais cela ne devrait pas durer deux ans.

Le final de la saison 2 semble avoir diviser le fandom. Beaucoup s’attendaient à une autre bataille épique pour clôturer ce qui a été une saison plus remplie de stratégie et de petits coups plutôt que de bagarres entre les Noirs et les Verts, mais ce ne fut pas le cas.

Savoir que la série se terminera avec la saison 4 permet aux scénaristes de prendre de l’avance et

Les deux premières saisons de House of the Dragon sont disponibles sur Max.

Crédit ©HBO/Max