Star Wars : The Mandalorian & Grogu, Andor saison 2 et Skeleton Crew se dévoilent à la D23

Le film Star Wars The Mandalorian & Grogu, la saison 2 de Andor et la série Skeleton Crew se dévoilent à la D23.

La D23 Expo, la grande convention Disney qui se tient tous les deux ans, a démarré ce vendredi et fait le plein d’infos concernant toutes ses grandes licences, y compris Star Wars. Si toutes les images et trailers ne sont pas encore disponibles en ligne, les premières informations pour certains projets commencent à faire surface.

L’un des prochains projets Star Wars à venir sur grand écran est The Mandalorian & Grogu, un film dans l’univers de la série Mandalorian, avec Pedro Pascal, réalisé par Jon Favreau et co-écrit par le producteur Dave Filoni.

Il s’agit du premier film Star Wars à sortir depuis L’Ascension de Skywalker en 2019, il est donc très attendu par les fans. « Nous sommes tous très excités de retrouver Star Wars sur grand écran », a déclaré Filoni.

Favreau a déclaré qu’ils avaient commencé le tournage il y a deux semaines. « C’est le dernier D23 avant la sortie du film, il fallait qu’on sorte quelque chose. »

Jon Favreau and Dave Filoni tease ‘Mandalorian & Grogu’ coming in May 2026 #D23 pic.twitter.com/f6Er5K2XWk — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 10, 2024



Dans les images dévoilées à l’assistance, le chasseur de prime et son petit compagnon de route vert se touchent les doigts. « Nous sommes des chasseurs de primes de métier, maintenant qu’il est avec moi, je vais être sélectif dans mes missions », déclare Mando en voix off.

Babu Frick fait également une apparition, pilotant un vaisseau avec Grogu – et selon Deadline, la foule s’est déchaînée. Il y avait des plans d’une planète enneigée qui ressemble beaucoup à Hoth d’Empire Strikes Back et avec d’énormes AT-AT en plus. Une autre grande star de ce film de mission est l’extraterrestre rouge, Zeb aux oreilles pointues, de la série animée Star Wars : Rebels.

Le film sortira en mai 2026.

Andor saison 2

Du côté des séries, Andor, qui reviendra pou une saison 2 a aussi dévoilé des images ainsi qu’une annonce de casting surprise. Ben Mendelsohn rejoindra le casting d’Andor, reprenant son rôle du méchant de Rogue One, Orson Krennic.

La révélation a été incluse dans une vidéo des coulisses de la réalisation de la saison 2, qui annonçait qu’une histoire plus grande et plus intense était à venir. À propos de la saison 2, la star Diego Luna a déclaré : « Cette deuxième partie suivra Cassian pendant quatre ans à mesure qu’il deviendra le héros que nous voyons faire le sacrifice ultime dans Rogue One. »

Les images présentaient un aperçu rapide de la saison 2, les acteurs taquinant « tant de croissance et tant de destruction pour ces personnages ».

« Personne ne peut échapper au pouvoir écrasant de l’empire », ont-ils poursuivi.

Diego Luna in the building for ‘Andor 2’ #D23 pic.twitter.com/L2hJxa6jj3 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 10, 2024

La saison 2 reprend dans le sillage des événements de la première saison avec Cassian Andor, déjà évadé d’une cellule de prison impériale en mer, attisant ce qui deviendra la rébellion telle que nous la connaissons dans l’histoire de Star Wars.

Andor se déroule lors des événements précédant le film Rogue One : A Star Wars Story, qui a rapporté un milliard de dollars en 2016. Dans cette préquelle, Cassian fait partie d’un groupe hétéroclite impliqué dans le vol des plans de l’Étoile de la Mort, qui sont finalement téléchargés par la princesse Leia sur R2-D2 dans le film Star Wars original de 1977.

Skeleton Crew

Pour finir avec Star Wars, le premier trailer de la série Skeleton Crew a été dévoilé et celui-ci est disponible en ligne. Jude Law, qui joue un Jedi dans la série, est monté sur scène et a déclaré que la série rappelait les films fantastiques pour enfants d’Amblin des années 1980, à la manière des Goonies.

« Je suis tombé amoureux de Star Wars quand j’avais 10 ans », a-t-il déclaré. « [Cette] série est racontée du point de vue des enfants. »

Jude Law is here at #D23 for ‘Star Wars: Skeleton Crew’ pic.twitter.com/l6yUwMtHUv — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 10, 2024

La série Star Wars produite par Jon Watts se déroule dans la même chronologie que The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett, et suit « un groupe d’enfants d’une dizaine d’années qui se perdent dans l’univers Star Wars », selon Watts, qui a annoncé la série lors de Star Wars Celebration 2022. « Elle met en vedette quatre enfants mais ce n’est pas une série pour enfants », a-t-il ajouté.

Christopher Ford est l’auteur de la série, avec Jon Favreau et Dave Filoni comme producteurs exécutifs.

Star Wars Skeleton Crew commence le 3 décembre sur Disney+.

Star Wars Skeleton Crew – Bande-annonce VOST