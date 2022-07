Avengers The Kang Dynasty : Le réalisateur de Shang-Chi derrière la caméra

Destin Daniel Cretton, le réalisateur de Shang-Chi, réalisera le film Marvel Avengers The Kang Dynasty.

Avengers The Kang Dynasty, le premier des deux films Avengers qui concluront la Saga Multiverse, a trouvé son réalisateur et Marvel n’est pas allé très loin pour le trouver. En effet, les studios ont engagé Destin Daniel Cretton, le réalisateur de Shang-Chi et la Légende des Anneaux.

Avengers The Kang Dynasty a été annoncé de week-end durant le Comic Con. Ce film sera suivi de Avengers Secret Wars et marquera la fin de la Multiverse Saga. Durant le panel Marvel, Kevin Feige a présenté les plans des prochains films et séries Marvel, expliquant que les phases 4, 5 et 6 font toutes partie de la nouvelle Multiverse Saga.

L’ère se terminera avec deux films Avengers consécutifs: The Kang Dynasty est le premier et sortira le 2 mai 2025. Il se concentrera probablement sur le méchant titulaire de Jonathan Majors, qui est apparu pour la première fois dans Loki et apparaîtra ensuite dans Ant-Man et la guêpe : Quantumania en février 2023. Avengers: Secret Wars, sortira ensuite en salles le 7 novembre 2025 et clôturera la phase 6.

Destin Daniel Cretton est surtout connu pour avoir réalisé des films comme Short Term 12 et Just Mercy, avant de diriger Shang-Chi l’année dernière avec Simu Liu. Avec cette annonce in se demande ce qu’il en est de Shang-Chi 2. Des plans pour une suite ont été rapidement annoncés après le succès du premier Shang-Chi en salles, avec Cretton et Liu tous les deux de retour. Mais il n’y a pas encore de titre officiel ni de date de sortie, et vraisemblablement, Cretton aura les mains pleines avec The Kang Dynasty.

Quant à Secret Wars ? Marvel n’a pas encore annoncé de réalisateur. Une rumeur laissait entendre que les frères Russo – qui ont dirigé Civil War, Infinity War et Endgame – seraient peut-être de retour mais Kevin Feige a déclaré qu’ils ne sont pas impliqués.

Source : THR / Crédit ©DR