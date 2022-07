Marvel Multiverse Saga : Jonathan Majors est content d’être le grand méchant du MCU

Jonathan Majors, alias Kang le Conquérant, se sent rempli d’humilité de se voir confier un tel rôle dans la Multiverse Saga de Marvel.

À partir du moment où Jonathan Majors est apparu en tant que Celui qui Demeure dans le final de la première saison de Loki, il était clair qu’il y avait de plus grandes choses prévues pour son personnage… ou du moins une autre version de celui-ci. Maintenant, son importance est devenue évidente puisque Kang sera le prochain grand méchant du MCU à abattre.

Majors a été annoncé pour la première fois dans le rôle de Kang le Conquérant dans Ant-Man et la Guêpe: Quantumania, et à l’époque, on supposait qu’il s’agirait d’une apparition unique. Cependant, quand il est apparu dans Loki en tant qu’homme gardant la chronologie sacrée sous contrôle, il était clair qu’il y avait d’autres plans en cours pour Kang. Puis la semaine dernière, les choses sont devenues plus claires, Kang sera très important dans les deux prochaines phases du MCU et Jonathan Majors s’est exprimé à ce sujet.

« C’est cool. Vous savez, tout cela a une signification culturelle, » dit-il dans une interview à ET Canada. « Et donc, être d’une importance titulaire, quoi que cela signifie, ça rend vraiment humble. Vous savez, vous voulez juste vous mettre au travail, vous voulez juste voir le script et commencer, vous savez ? Commencer et échouer et se tromper et vous savez, mémoriser les répliques et faire tout ce que je voulais faire depuis mon enfance au Texas. »

Les phases 4, 5 et 6 du MCU sont désormais connues sous le nom de Multiverse Saga et elles se termineront en 2025 avec notamment Avengers The Kang Dynasty en mai puis Avengers Secret Wars en novembre. Les prochaines phases du MCU mèneront ainsi à une confrontation épique entre les Avengers et éventuellement plusieurs versions de Kang le Conquérant.

Bien sûr, il y a beaucoup d’histoire à venir avant d’arriver à Avengers Secret Wars et cela inclut un premier aperçu du pouvoir de Kang dans Ant-Man et la Guêpe: Quantumania. Avec plusieurs autres films et séries, il existe de nombreuses autres opportunités pour différentes versions de Kang d’apparaître avant les gros films Avengers qui clôtureront la Multiverse Saga et ouvrira certainement la voie à une toute nouvelle saga.

Le premier grand impact de Kang sera à voir en février 2023 dans Ant-Man et la Guêpe: Quantumania qui lancera la phase 5.

Source : ET Canada / Crédit ©Marvel Studios