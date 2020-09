Justice League : 70 millions de dollars pour les reshoots mais sans Henry Cavill

Henry Cavill ne sera finalement pas présent pour les reshoots du Snyder Cut de Justice League qui devraient coûter 70 millions de dollars.

Zack Snyder va finalement pouvoir faire des reshoots pour son film Justice League, une chose qui n’était pas certaine au départ quand le Snyder Cut a été annoncé. Et apparemment, il disposerait d’un budget de 70 millions de dollars pour une semaine de tournage.

Le studio aurait ainsi décidé de mettre la main au portefeuille et dépenser plus que prévu sur le film. Le budget ira non seulement aux reshoots, mais aussi à la finition d’un grand nombre d’effets visuels, au montage et à la post-production supplémentaires pour terminer l’épopée de super-héros de quatre heures.

Il a été récemment rapporté que Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot et même Ray Fisher devraient revenir le mois prochain pour une semaine de reshoots. Henry Cavill a depuis déclaré qu’il ne reviendrait pas avec le groupe.

« Je ne filme rien de plus. Non, c’est tout ce qui a déjà été fait, » confie l’interprète de Superman. « Évidemment, je ne sais pas comment les choses vont évoluer, changer et s’adapter en fonction de la durée du film et de ce qui peut arriver en post-production. »

Cela signifie que Zack Snyder a ce qu’il lui fait pour la partie Superman et qu’il travaillera ainsi avec ce qu’il a déjà filmé. Cela inclut des séquences du héros dans son costume noir emblématique, qui n’ont pas été intégrées à la version sortie en salles.

Cela signifie également qu’Henry Cavill ne reprendra pas encore le rôle de Superman. Cavill n’est pas revenu dans l’univers de DC depuis les reshoots avec Joss Whedon qui ont eu lieu après que Snyder a quitté le projet. On sait cependant qu’il devrait revenir dans d’autres films, même si cela n’est pas encore officiel.

En dehors de Superman, Cavill est resté occupé. Il tourne actuellement la saison 2 de The Witcher au Royaume-Uni. Cela a peut-être quelque chose à voir avec le fait qu’il ne puisse pas faire les reshoots de Justice League. Cavill a également fait la promotion de son nouveau film Enola Holmes, dans lequel il joue Sherlock Holmes, qui a récemment fait ses débuts sur Netflix.

Le Snyder Cut sortira l’année prochaine sur HBO Max.

Source : Collider, The Wrap / Crédit ©Warner Bros