Justice League : Les acteurs reviennent pour des reshoots du Snyder Cut

Une partie des acteurs devraient finalement revenir pour des reshoots du Snyder Cut de Justice League et Ray Fisher serait en négociations pour The Flash.

On dirait que Zack Snyder a peut-être obtenu ce qu’il souhaitait. À l’époque où le Snyder Cut de Justice League a été officiellement annoncé, il a été révélé que le casting du film serait uniquement disponible pour un travail de dialogues additionnels et qu’ils ne reviendraient pas physiquement pour des reshoots.

Warner Bros. ne voulait apparemment pas payer pour ramener les acteurs qui coutent très chers. Cependant, Snyder a peut-être réussi à convaincre le studio du contraire et Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman),Gal Gadot (Wonder Woman) et Ray Fisher (Cyborg) sont apparemment sur le point de revenir pour filmer des scènes supplémentaires.

The Hoolywood Reporter, qui a révélé cette information, ne dit cependant rien sur les retours de Jason Momoa (Aquaman) et Ezra Miller (The Flash).

Le personnage de Fisher, Cyborg devait avoir une histoire plus importante dans la vision originale de Snyder pour le film, mais tout a changé lorsque Joss Whedon a été amené à bord en 2017. Le film a subi de nombreuses réécritures et de longs reshoots qui auraient complètement changé le ton de ce que voulait Snyder.

Avec Ray Fisher qui est actuellement dans une bataille contre Warner Bros après ses accusations contre Joss Whedon, il est étonnant de voir qu’il est en négociations pour revenir. Cependant, il reste l’interprète du personnage et ils ne peuvent pas le changer. Il serait même en négociations pour reprendre son rôle dans The Flash aux côtés d’Ezra Miller. Son contrat initial stipulait des apparitions possibles dans d’autres films. On attend de voir si ce contrat se finalise et s’il sera dans The Flash.

Le Snyder Cut est annoncé pour une sortie courant 2021 sur HBO Max.

Source : THR / Crédit ©Warner Bros