Wonder Woman 3 : Patty Jenkins pourrait finalement ne pas revenir

Patty Jenkins pourrait finalement ne pas revenir pour Wonder Woman 3 si le film ne sort pas normalement dans les salles.

Dans la tête de Patty Jenkins, Wonder Woman est une trilogie qu’elle a planifiée. Cependant, rien n’est jamais garanti, surtout en ce moment. S la réalisatrice a une idée de ce qu’elle souhaite entreprendre pour Wonder Woman 3, il est possible qu’elle ne revienne pas, à moins que le film ait une vraie sortie en salles.

A cause de l’épidémie de COVID-19 qui empêche les sorties en salles normales de beaucoup de film, Warner Bros a décidé de sortir plusieurs de ses films, dont Wonder Woman 1984, sur la plateforme de streaming HBO Max, dans les mois à venir.

La promesse d’une sortie en salles appropriée pourrait cependant être nécessaire pour que Jenkins revienne pour un troisième film. S’adressant récemment au New York Times, la réalisatrice a discuté de la possibilité de diriger un troisième volet dans la franchise Wonder Woman.

Clairement, Jenkins hésite à s’engager pour un autre film, même si elle aimerait le faire. «Nous verrons ce qui se passera », dit-elle. « Je ne sais vraiment pas. Je sais que j’adorerais faire le troisième si les circonstances étaient bonnes et si un modèle en salle était encore possible. Je ne sais pas si je le ferais s ce n’est pas le cas. »

Pour le moment, la certitude de sortie en salle pour les films n’est pas garantie. Si Warner Bros réalisent que la sortie simultanée avec HBO Max est un succès pour eux, il est bien possible qu’ils continuent à le faire et les films ne sortiront plus exclusivement en salles avant de se retrouver en streaming.

Disney a récemment annoncé qu’elle ferait ses débuts dans Star Wars en réalisant le prochain film Rogue Squadron, qui devrait sortir en 2023. D’ici là, COVID-19 ne sera, espérons-le, qu’un mauvais souvenir, mais les ramifications qu’il a eues sur l’industrie cinématographique pourrait rester.

Quel que soit le futur de Jenkins et Wonder Woman 3, les fans pourront découvrir son dernier travail lorsque Wonder Woman 1984 sortira le 25 décembre sur HBO Max. En France, il faudra attendre la réouverture des salles de cinéma, on l’espère, en janvier.

Source : The New York Times / Crédit ©Warner Bros