Christopher Nolan critique la décision de Warner Bros et HBO Max

Christopher Nolan, réalisateur de Tenet, partage son avis sur la décision de Warner Bros de sortir les films de 2021 simultanément en salles et sur HBO Max.

Tenet a été repoussé trois fois avant de sortir finalement en salles il y a quelques mois, alors que la pandémie n’est pas terminée. Warner a pris un risque en sortant le film sachant qu’il n’aurait pas le succès escompté. Mais Christopher Nolan était déterminé à ce que son film soit projeté dans les salles.

Ce n’est donc pas surprenant de le voir s’indigner de la décision de Warner de sortir ses films de 2021 simultanément en salles et sur HBO. Des films comme Dune, In the Heights (D’où l’on vient en VF), ou encore Matrix 4 seront disponibles en streaming en même temps que leur exploitation en salles ce qui arrange les spectateurs mais pourrait bien désavantager les exploitants.

Dans une interview à Entertainment Weekly, Nolan se dit incrédule face à cette décision des studios. « Oh, je veux dire, c’est invraisemblable. Surtout la manière dont ils l’ont fait, » a déclaré Nolan, racontant sa réaction à l’annonce de Warner.

« Il y a une telle controverse autour de cela, parce qu’ils ne l’ont dit à personne. En 2021, ils ont certains des meilleurs cinéastes du monde, certaines des plus grandes stars du monde qui ont travaillé pendant des années dans certains cas sur ces projets qui leur tiennent à cœur et qui sont censés être des expériences sur grands écran. Ils sont censés être là pour un public le plus large possible … Et maintenant, ils sont utilisés comme un chef de file pour le service de streaming – pour ce service de streaming naissant – sans aucune consultation. »

Nolan travaille avec Warner depuis des années mais cela ne l’empêche pas de les critiquer disant que cette décision est « très, très, très, très désordonné » et que c’est « de la publicité mensongère » pour tous ceux qui sont impliqués dans les films, qui, selon lui, « méritaient d’être consultés et qu’on leur dise de ce qui allait arriver à leur travail. »

Dans une autre interview à The Hollywood Reporter, Nolan est plus virulent envers HBO Max : « Certains des plus grands cinéastes de notre industrie et des stars de cinéma les plus importantes se sont couchés la nuit précédente pensant qu’ils travaillaient pour le plus grand studio de cinéma et se sont réveillés pour découvrir qu’ils travaillaient pour le pire service de streaming. »

Il ajoute que Warner Bros : « avait une machine incroyable pour répandre le travail d’un cinéaste partout, à la fois dans les salles et à la maison, et ils la démontent au moment où nous parlons. Ils ne comprennent même pas ce qu’ils perdent. Leur décision n’a aucun sens économique et même l’investisseur le plus occasionnel de Wall Street peut voir la différence entre perturbation et dysfonctionnement. »

Nolan a tout de même espoir que les exploitants de salles de cinéma s’en sortiront et pense qu’Hollywood se sert de la pandémie « comme excuse pour une sorte de lutte pour en tirer avantage à court terme. » et que « c’est vraiment dommage », a-t-il poursuivi.

« Ce n’est pas la façon de faire des affaires et ce n’est pas la meilleure chose pour la santé de notre industrie. Mais quand les salles seront de retour et que les gens retourneront au cinéma, quand le vaccin sera disponible et qu’il y a une réponse sanitaire appropriée de la part du gouvernement fédéral, je suis très optimiste quant aux perspectives à long terme de l’industrie. Les gens adorent aller au cinéma et ils vont recommencer. »

Ni HBO Max, ni Warner Bros n’a commenté les propos de Christopher Nolan.

Source : EW et THR / Crédit ©DR/Warner Bros