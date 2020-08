Wonder Woman 3 sera le dernier pour Patty Jenkins

La réalisatrice Patty Jenkins dit que le film Wonder Woman 3 sera son dernier de la franchise.

Le film n’est pas encore confirmé, mais si Wonder Woman 3 voit le jour, ce sera le dernier pour Patty Jenkins. Alors que le second volet n’est pas encore sorti à cause des reports dû au COVID-19, les fans se demandent ce que sera la suite des aventures de l’Amazone.

La franchise est clairement très lucrative et la réalisatrice pourrait rester aussi longtemps qu’elle le souhaite mais ses plans s’arrêtent après le troisième film.

« WW84 m’a donné la chance de faire beaucoup de choses que je n’ai pas pu faire dans le premier film. J’étais si heureuse de raconter l’histoire d’origine de Wonder Woman. C’était presque sa naissance, mais nous n’avons vraiment pas vu de quoi elle est capable. C’est excitant pour moi de la montrer au sommet de sa force », explique Jenkins.

« Mais il est également très important qu’elle mène une lutte interne : elle est une déesse et essaie d’aider l’humanité. Elle n’est pas seulement quelqu’un qui combat le mal, elle essaie de montrer aux méchants comment s’améliorer. C’est un dilemme intéressant. Le prochain (WW3) sera probablement mon dernier film Wonder Woman, donc je dois y mettre tout ce que je veux montrer. Nous devons réfléchir attentivement. »

Dans une interview précédente à Total Film, Jenkins avait parlé de ses plans pour le troisième film : « Je ne vais pas y réfléchir à nouveau avant la sortie de ce film [WW84], car je veux en quelque sorte me donner un peu de recul et avoir l’esprit frais », a-t-elle expliqué. « Mais oui, il y a un arc que j’ai en tête pour le premier film, puis le deuxième film, puis le film Amazone, puis le troisième film. »

Le « film Amazone » dont elle parle est un spin-off sur les Amazones de l’île Themyscira, mais elle ne sera pas derrière la caméra pour celui-là : « Je ne vais pas le réaliser, espérons-le », a déclaré la réalisatrice. « Je vais essayer vraiment de ne pas le faire. Ce ne sera pas facile. Mais [ le co-scénariste de WW84] Geoff Johns et moi avons créé l’histoire, et nous avons vendu le pitch, et nous allons le faire. Je vais le produire, c’est sûr. »

Elle produira ainsi le film des Amazones mais ne sera pas à la réalisation. Et en attendant, Wonder Woman 3 et le film des Amazones, Wonder Woman 1984 sera en salles le 30 septembre.

Source : Comic Book / Crédit ©Warner Bros