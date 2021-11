Spider-Man 3 No way home : Le trailer prouverait la presence de Miles Morales dans le film

D’après les images de la dernière bande annonce de Spider-Man 3 No Way home, il se pourrait bien qu’une scène ait confirmé sans le dire la présence de Miles Morales dans le film.

Cela fait des mois que toutes les théories possibles et inimaginables autour du prochain film Spider-Man fusent dans tous les sens. Spider-Man 3 No way home devrait être le film de toute ou aucune surprise, avec tout ce qu’on a pu lire ou voir dessus.

Entre leaks, spoilers et théories, depuis la mise en ligne du premier trailer, le photos promos ainsi que la seconde bande annonce, Spider-Man 3 No way home est bien le film évènement MCU de cette fin d’année, en ouvrant le multivers et réunissant (probablement – comme on ne veut toujours pas le dire officielemment – mais il ya de très fortes chances) des personnages issus d’autres itérations Spider-Man au cinéma.

Nouvelles théories qui vient rejoindre toutes celles qui ont vu naissance à la suite de la diffusion de la seconde bande annonce la semaine dernière est des spot-tv autour des vilains qui affronteront spider-man : l’arrivée probable d’un autre Spider-man en plus des autres avec Miles Morales.

Une idée pas si bête. Si l’on sait que cette intrigue devrait être comme un chant du cygne pour le Spider-Man de Tom Holland – ayant lui-même déclaré que cette opus serait dans la veine de Endgame, comme la fin d’une ère et de franchise – elle devrait être pour certain le passage du flambeau vers une nouvelle génération de Spider-Man, celui de Miles Morales.

Une idée pas si folle soutenu par une théorie qui se base sur l’une des scènes vues dans le dernier trailer.

Alors que tout le monde imagine qu’une scène a été adaptée au trailer en effaçant la présence d’Andrew Garfield et Tobey Macguire du plan d’attaque contre Electro, Sandman et Lézard avec pour preuve l’image d’une réaction à un coup porté au sur le visage du Lézard (ci-dessus), d’autres ont une toute autre idée pour justifier comment le méchant iconique prendrait un coup sans réellement en prendre un.

Ce qui pourrait justifier ce coup et réaction de Lézard serait la présence inopinée d’un personnage de Marvel qui a un pouvoir d’invisibilité. Et ce personnage n’est autre que Miles Morales, seul réel détenteur de la capacité de se rendre invisible dans l’univers Spidey. Un pouvoir qu’on a pu voir dans le jeu vidéo qui lui ai dédié d’ailleurs.

De plus, Tom Holland n’a pas caché son envie de voir Miles Morales lui succéder, surtout que le personnage a déjà été introduit dans le MCU grâce à son jeu.

Chose qui serait logique, puisque Marvel est en réelle mutation, histoire d’offrir des super-héros à l’image de la diversité, avec des passages flambeau comme dans Falcon and The Winter Soldier, ou plus récemment dans la série Hawkeye, histoire de valoriser les femmes et les personnes issues des minorités, avec les Eternels, le MCU a clairement montré ses aspiration de diversité et ouverture pour de bon d’ailleurs.

Pour savoir qui donne vraiment un coup à Lézard et si Spider-Man 3 No way home sera le grand film choral que tout le monde attend, avec non pas un, ni trois, mais 4 Spider-Man, il faudra attendre encore trois semaines.

Spider-Man 3 No way home est prévu en salles le 15 décembre prochain.

Crédit photos : ©Marvel/Sony