Spider-Man No Way Home : Le bras d’Andrew Garfield aperçu dans le trailer ?

Certains fans de Marvel sont persuadés qu’Andrew Garfield se trouve dans le trailer de Spider-Man No Way Home mais a été coupé.

Décidément, les fans ne s’arrêteront jamais et son vraiment persuadés qu’Andrew Garfield et Tobey Maguire se trouvent dans le film Spider-Man No Way Home. Hier, la seconde bande-annonce tant attendue a été dévoilée hier et depuis, les fans la décortiquent dans tous les sens dans le but d’avoir le moindre indice sur leur présence.

Marvel est connu pour dévoiler des trailers qui mènent souvent sur de fausses pistes en effaçant des personnages ou en modifiant des scènes pour ne pas trop en révéler. On se souvient notamment de la bande-annonce d’Avengers Endgame qui avait effacé la présence de Professeur Hulk et Fat Thor.

Certains fans ont remarqué que dans la version brésilienne du trailer, le Lézard se fait frapper à la figure par une entité invisible. La spéculation ici est que dans cette scène de bataille contre les méchants, les trois versions de Spider-Man se battraient contre eux.

Puis vers la fin de la nouvelle bande-annonce, dans un plan où l’on voit MJ tomber d’un échafaudage avec Ned tentant et échouant de la rattraper, ce qui pousse Spidey à sauter pour essayer de l’attraper, quelqu’un aurait remarqué que Marvel a apparemment coupé quelqu’un de ce moment, ou du moins a essayé de le faire. Il y aurait un bras qui aurait été mal coupé, mais, franchement, on ne voit rien.

Comme d’habitude, on va tenter de ne pas trop s’emballer sur ce genre de détail. Un moment donné, les fans voient ce qu’ils ont envie de voir. Effectivement, on reste dans la perspective qu’il y a une chance de les voir, mais il ne vaut mieux pas mettre la charrue avant les bœufs, attendons de découvrir le film en salle le mois prochain.

Spider-Man No Way Home sort le 15 décembre prochain en salles.

Spider-Man No Way Home – Bande-annonce #2