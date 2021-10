Spider-Man No Way Home : Tom Holland qualifie le film de “fin de franchise” (images)

Tom Holland se confie sur son interaction avec Fred Molina et dit que Spider-Man No Way Home est une « fin de franchise ».

La promo du film Spider-Man No Way Home commence à prendre plus d’ampleur avec Tom Holland qui s’ouvre un peu plus à la presse au sujet du film. L’acteur connu pour être incapable de garder un secret, fait de son mieux pou ne pas en dire trop et il a récemment discuté avec Entertainment Weekly qui a également dévoilé deux nouvelles images du film.

No Way Home marque la troisième apparition solo de Holland en Spider-Man, et du point de vue de l’histoire, pour l’acteur c’est une « conclusion » de sa trilogie, résumant le récit que lui et Watts ont présenté pour la première fois en 2017 dans Homecoming.

« Nous traitions tous [No Way Home] comme la fin d’une franchise, » ajoute-t-il. « Je pense que si nous avions la chance de plonger à nouveau dans ces personnages, vous verriez une version très différente. Ce ne serait plus la trilogie Homecoming. Nous lui donnerions un peu de temps et essayerions de construire quelque chose de différent et de changer le ton des films. Que cela se produise ou non, je ne sais pas. Mais nous traitions définitivement [No Way Home] comme si cela touchait à sa fin, et on avait l’impression que c’était le cas. »

En parlant d’un moment avec ses co-stars, Zendaya et Jacob Batalon, Holland se souvient d’avoir eu cette sensation de fin : « Nous faisons ces films depuis cinq ans maintenant. Nous avons eu une relation tellement incroyable, nous trois. Nous avons été ensemble à chaque étape du processus. Nous avons fait chaque film, chaque tournée de presse, » dit-il.

« Donc cette scène, [nous ne savions pas] si ce serait la dernière fois [nous travaillions tous ensemble.] [C’était] déchirant mais aussi vraiment excitant parce que nous entrons tous dans le prochain chapitre de nos carrières. Donc partager ce moment avec eux était peut-être la meilleure journée que j’aie jamais eue sur le plateau. Je ne pense pas avoir pleuré comme ça jamais. »

Il a été confirmé qu’Alfred Molina sera présent dans le film, reprenant le rôle de Doc Ock qu’il tenait dans Spider-Man 2 face à Tobey Maguire. La présence de l’acteur a enchanté Holland qui n’a pas su contenir son enthousiasme. C’était « l’une de mes personnes préférées avec qui j’ai jamais travaillé, » a confié l’interprète de Peter Parker.

« C’était vraiment amusant de le voir réaliser comment la technologie a progressé », ajoute Holland. « Quand il faisait ces films, les bras étaient des marionnettes, et quand nous l’avons fait, ils sont tous imaginaires et CG. C’était assez cool de le voir le revivre, mais aussi le voir réapprendre tout ça. »

Bien que l’acteur ne révèle pas les détails exacts de l’intrigue, la bande-annonce du film a fait allusion à des crossovers potentiels, mélangeant des éléments des films de Tobey Maguire et d’Andrew Garfield. Pour Holland, c’est l’occasion de rendre hommage aux précédentes itérations du personnage, tout en emmenant Peter dans une nouvelle direction.

« Le premier film, Jon Watts et moi jouions les choses à l’instinct, au fur et à mesure », a déclaré Holland. « Celui-ci, je pense que nous nous sentions tous les deux très confiants, nous avons donc pu nous détendre. En fait, nous nous sommes beaucoup plus amusés sur celui-ci que sur les deux précédents. »

Spider-Man No Way Home sort le 15 décembre prochain dans les salles.

Source : EW / Crédit ©Marvel Studios/Sony