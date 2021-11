Spider Man 3 No Way Home : Nouvelles fuites sur le film et ses deux scènes post-génériques (spoilers)

Un spectateur des projections tests de Spider-Man 3 No way Home a révélé le contenu de l’intrigue du film, ainsi que les scènes post-générique de ce dernier. Attention spoiler potentiel !

Il est prévu en salle dans un peu près un mois, et peut-être que ce serait un des rares films Marvel qui n’aura que très peu de surprise malgré les habitudes des studios : Spider-Man 3 No Way Home. Généralement verrouillés, on ne connait que très rarement le contenu des intrigues de ces films qu’à travers ce que le Marketing laisse filtrer.

Pourtant cette nouvelle aventure de Spider-man dans la phase 4 du MCU, c’est tout le contraire. Depuis cet été, de nombreuses informations, photos et vidéos fuitées apparaissent sur les interwebs. Parfois retirées à la demande de Sony. D’autres fois non. Même la bande annonce a été fuité la veille de sa mise en ligne.

A croire que la stratégie sur ce film serait de nourrir l’engouement des fans en leur révélant un maximum d’informations corroborant leurs théories les plus folles mais souvent justes.

Récemment par exemple, on découvrait via de nouvelles fuites que Daredevil aura bien son caméo dans le film, puisqu’il sera l’avocat de Peter Parker… Avant que tout ne parte en cacahuète avec le sort Dr Strange.

On sait pour sur désormais que ce film offrira trois Spider-Man pour le prix de deux, ainsi que le retour des vilains des précédentes itérations de l’homme araignée, incarnées par Tobey McGuire et Andrew Garfield.

Nouvelles fuites

Des affirmations récemment corroborées par un fan qui aurait assisté à une projection test du film aux USA, comme il est coutume à un mois de la sortie d’un film. Si la version de Spider-Man 3 No Way Home qu’il a vu n’était pas complétement terminé côté effets spéciaux, notamment dans son dernier tiers d’après les informations de ce spectateur, tout ce qui traine sur internet serait, selon ses dires, vrai… et plus encore.

ATTENTION BIEN EVIDEMMENT A PARTIR DE CE POINT TOUT LE CONTENU DE CET ARTICLE RISQUE DE VOUS REVELER DES INFORMATIONS POTENTIELLEMENT REELES SUR NO WAY HOME.

C’est sur le forum 4chan que ce spectateur a révélé anonymement la quasi-intégralité de l’intrigue du film qu’il aurait vu. Un film qui contiendrait lui aussi, à l’image des films du MCU, deux scènes post-générique.

Venom dans le MCU

La première concernerait l’arrivée de Venom pour de bon dans le MCU, alors que jusqu’ici ce héros avait son histoire dans un monde loin de la timeline des Avengers. Si jusqu’ici on pensait que ce dernier apparaitrait peut-être aux côtés de Spider-Man vu la scène post générique de Venom 2, quitte à l’habiter avec un spidey suit noir, il semblerait selon cette source qu’on ne le verrait que dans la scène de mi-générique. Dans cette scène on le voit rencontrer Peter Parker, au Daily Bugle, alors que ce dernier rejoint la rédaction du journal. On les verrait se présenter l’un à l’autre.

Daredevil dans le MCU ?

La seconde scène post-crédit de Spider-Man 3 No Way Home décrite par cet anonyme est beaucoup plus intéressante et elle concernerait un personnage très aimé des fans de Marvel mais en série : celui de Daredevil.

Avant de décrire cette scène, le spectateur a pris le temps de bien corroborer dans ses posts le fait que Matt Murdoch est bien l’avocat de Peter Parker, avant la collusion des multivers due au sort de Strange.

La naissance de Daredevil, again ?

Dans cette scène post-crédit, Matt serait dans son appartement, parlant avec soi-même.Il serait en train de se persuader de la nécessité de devenir un héros. Si le fan annonce qu’il ne souvient plus nécessairement de ce qu’il disait, il décrit un mouvement de caméra sur le côté avec un regard posé sur le costume de Daredevil, comme vu dans la série.

On pourrait réellement se demander si cette scène ne serait pas plutôt un fantasme qu’une scène réelle de Spider-Man 3 No way Home. Si c’est le cas, elle introduirait Matt Murdoch dans le MCU, alors que Kevin Feige avait déjà annoncé que la série n’était pas canon.

Il faudra attendre les premières projections presses américaines ou française pour savoir si cet utilisateur a juste tout simplement surfé sur les récentes images révélées par un youtubeur avec Daredevil, Happy et May (tweet-ci dessus) ou si ce dernier a bel et bien raconté ce qu’il aurait vu en projection.

Des morts importantes

Côté révélations importantes concernant l’intrigue du film, que nous savons impliquera les anciens vilains des franchises, le spectateur annonce des morts importantes dans l’affrontement final du film.

Après avoir expliqué que les 3 Spider-Man travailleront ensemble pour détruire leurs antagonistes, il annonce que le véritable « méchant ultime » à abattre sera le bouffon vert (vraisemblablement de Dafoe) et non Doc Oc comme le poster et la bande annonce le laissait entendre.

Un bouffon vert qui va tuer des proches de Peter Parker (Holland), à commencer par May, Ned ainsi que Happy. Si personne ne peut corroborer ses dires, ses affirmations seraient plausibles puisque Tom Holland a déclaré récemment à l’occasion d’un interview que cet opus de ses aventures Spider-Man détonerait avec ce qu’on a pu voir avant, sera très dark, avec des personnages traversant des moments très sombres comme jamais auparavant.

New beginnings

La fin du film indique une sorte de nouveau commencement pour la franchise sans pour autant tuer suggérer l’idée qu’on ne reverra plus le Spider-Man de Tom Holland. Il marquerait un nouveau départ pour ce héros puisque plus personne ne saura qui il est, pas même MJ. Il entamera une nouvelle étape dans sa vie : celle de l’université. Une fois de plus des révélations plausibles, puisque Tom Holland avait annoncé dans une interview que cet opus serait comme une fin de franchise.

Il faut rappeler cependant que toutes ces informations sont de l’ordre de l’incertain, bien qu’elles soient très plausibles. Pour avoir réellement des informations sur Spider-Man 3 No Way Home, il faudra attendre la sortie du film en France, prévu salles le 15 décembre prochain.

Allez plus qu’un mois à attendre avant de démêler le vrai des nombreuses révélations autour du film…

Crédit photos : ©Marvel /Sony