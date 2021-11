Spider-Man : Tom Holland veut que Miles Morales succède à Peter Parker dans le MCU

Tom Holland souhaite que Miles Morales succède à Peter Parker en tant que Spider-Man dans le MCU.

Depuis quelque temps, Tom Holland laisse entendre qu’il est prêt à laisser sa place de Spider-Man à un autre acteur. S’il a encore certainement quelques années devant lui dans le MCU, il ne se voit pas jouer le personnage après ses 30 ans.

Tom Holland continue ainsi d’alimenter les spéculations selon lesquelles Spider-Man No Way Home pourrait être sa dernière aventure solo dans MCU, l’acteur déclarant qu’il serait peut-être « temps de passer à autre chose » et suggérant même un remplaçant pour Peter Parker : Miles Morales.

Bien qu’il ne le dise pas d’emblée, les commentaires les plus récents de Holland sonnent certainement comme s’il était prêt à quitter Peter Parker et à remettre le costume de Spider-Man à quelqu’un d’autre…

« Peut-être qu’il est temps pour moi de passer à autre chose. Peut-être que ce qui est mieux pour Spider-Man, c’est qu’ils fassent un film de Miles Morales. Je dois aussi prendre en compte Peter Parker, car il est une partie importante de ma vie… [mais] si je joue à Spider-Man après mes 30 ans, j’ai fait quelque chose de mal. »

Pour le moment, Miles Morales fait partie de la franchise animée de Spider-Man. Il sera à voir dans la suite de Spider-Man New Generation, prévu pour l’année prochaine.

En attendant de savoir ce que l’avenir réservera à Tom Holland et son Peter Parker, Spider-Man No Way Home sera à voir en salles le 15 décembre prochain.

