Justice League : Ne regardez pas tout le Snyder Cut en une fois

Deborah Snyder, la productrice de Justice League, déconseille de regarder le Snyder Cut en une fois.

Le film Justice League de Zack Snyder arrivera bientôt et ce n’est pas une petite affaire. Le film durerait plus de quatre heures, ce qui laisse penser que les spectateurs auront du mal à tout regarder en une seule fois. Mais pour Deborah Snyder, la productrice du film, ce n’est pas la chose à faire.

En effet, même si elle est consciente que beaucoup de fans le regarderont d’une traite, elle recommande aux spectateurs de regarder le film en quatre parties (ou au moins en deux fois), comme les producteurs l’ont prévu.

Elle confie dans une interview : « Je vais vous donner un conseil pour le visionner. Je sais que beaucoup de fans voudront le regarder directement en une fois. Mais il a aussi des parties. Et ce que HBO Max est capable de faire, c’est qu’il y aura une chronologie en bas, où vous voyez la chronologie de la chose, il y aura de petites indentations parce que chaque partie a un titre. Et c’est un peu thématique. »

Pour la productrice c’est plus facile à digérer : « Je pense que c’est vraiment cool. Parce que nous voulions nous assurer que si vous ne voulez pas vous asseoir durant tout cela, vous pouvez faire des pauses en regardant. C’est beaucoup à découvrir, où vous avez perdu votre place. »

Evidemment, Deborah Snyder parle surtout du fait que HBO Max est pratique pour regarder le film en plusieurs parties. En France, le film sera disponible en avril mais on ne sait pas encore exactement sous quelle forme. Ce conseil reste tout de même valide, il faudra probablement éviter de binger.

Le film se regarde donc en chapitre, ce qui facilite le visionnage. Mais Zack Snyder avait bien dit que ce n’est pas une mini-série, c’est bien un film de quatre heures.

Zack Snyder’s Justice League verra Henry Cavill (Superman), Ben Affleck (Batman), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller) s’associent pour sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid.

Le Snyder Cut sortira le 18 mars 2021 sur HBO Max. Quant à la sortie française, elle est annoncée pou le 22 avril 2021.

Source : Spotify / Crédit ©HBO Max/Warner Bros