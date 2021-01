Zack Snyder confirme que sa version de Justice League est un film de 4 heures, pas une mini-série.

Zack Snyder a confirmé que sa version de Justice League est bien un film de 4 heures et non une mini-série qui sera diffusée sur plusieurs semaines. Il sortira bien en une fois sur la plateforme HBO Max, contrairement à ce que certains pouvaient penser.

Sur les réseaux sociaux, le réalisateur a répondu à un fan qui lui a directement demandé si ce sera une mini-série ou un film en une fois.

Zack Snyder confirms #ZackSnydersJusticeLeague will be a 4 hour movie, not a miniseries. pic.twitter.com/Tpk6M9EByb

