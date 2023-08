DC Universe : Deux acteurs des Gardiens de la Galaxie dans le DCU ?

James Gunn tease l’arrivée probable de deux acteurs principaux des Gardiens de la Galaxie dans le DC Universe.

C’est bien connu, James Gunn aime travailler avec les mêmes acteurs de projet en projet. Et maintenant qu’il est en charge de l’univers DC, on peut s’attendre à ce que plus de ses amis Marvel le rejoignent chez DC. On sait déjà que son ami Nathan Fillion, qui est apparu dans nombreux de ses films, sera Green Lantern dans Superman Legacy et il est désormais bien possible que deux acteurs de la franchise Les Gardiens de la Galaxie le suivent dans ses aventures DC.

Gunn a toujours été assez franc au sujet de ses relations de travail étroites avec Chris Pratt et Pom Klementieff, la question est donc de savoir quand, et non si, il les sollicitera à nouveau après la fin de la trilogie des Gardiens de la Galaxie. Sur les réseaux sociaux, Gunn lui-même taquine l’arrivée potentielle de Pratt et de Klementieff aux studios DC.

Répondant à un fan sur le nouveau réseau Threads, qui espère voir les acteurs jouer leur propre rôle dans la prochaine saison de Peacemaker, Gunn a déclaré qu’il n’envisageait pas cela étant donné qu’il avait des « raisons » pour qu’ils n’apparaissent pas. « Il y a des raisons pour lesquelles je ne voudrais pas qu’aucun de ces acteurs joue leur propre rôle dans le DCU », a déclaré Gunn. Cela sous entend qu’il a des plans pour ces deux acteurs dans le DCU.

Klementieff elle-même a déjà confirmé qu’elle avait parlé avec Gunn concernant des rôles potentiels au sein de la nouvelle mouture de DC. Pratt, en revanche, est considéré par certains comme un favori pour le rôle de Booster Gold.

« Je ne vais pas vous le dire, mais nous avons eu des conversations et nous faisons déjà des plans. Mais rien n’est encore confirmé », a déclaré Klementieff à Variety lors de la première des Gardiens de la Galaxie Vol. 3. « Il y aurait un personnage en particulier mais je ne peux pas vous le dire. Je connaissais ce personnage et je pensais qu’il était vraiment cool. »

De la même manière, il a précédemment été demandé à Pratt s’il rejoindrait la franchise DC. « Si James pensait que je suis le bon choix, alors vous savez que je devrais y réfléchir », a déclaré Pratt à Rolling Stone à propos de jouer à Booster Gold dans le nouvel univers DC de Gunn.

L’univers DC sous la houlette de James Gunn démarrera officiellement avec la série animée Creature Commandos, qui n’a pas encore de date de sortie et Superman : Legacy, qui sera en salles le 11 juillet 2025.

Source : ComicBook / Crédit ©Marvel/DC