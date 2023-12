Rebel Moon : Zack Snyder a eu un contrôle créatif total selon ses acteurs

L’actrice Sofia Boutella et l’acteur Ed Skrein ont salué la vision ambitieuse du réalisateur Zack Snyder pour le film Rebel Moon.

Dans une récente interview, les acteurs Ed Skrein et Sofia Boutella ont évoqué la grande liberté dont disposait le réalisateur Zack Snyder lorsqu’il s’agissait de réaliser sa nouvelle saga Rebel Moon.

Zach Snyder est connu pour être un réalisateur qui possède une vision très précise pour ses films et il semble que pour son nouveau projet, il ait pu la réaliser pleinement. Dans une récente interview de Screen Rant pour la sortie de la première partie de Rebel Moon, Ed Skrein et Sofia Boutella ont discuté de la liberté totale dont Snyder a disposé pour le film, louant sa vision ambitieuse du projet et saluant Netflix.

Ed Skrein dit qu’il pensait que les gens de Netflix seraient plus présents à leur dire ce qu’il fallait faire mais ce ne fut pas le cas : « Ils ont juste dit : ‘Il a les clés du château. Prenez les clés. Allez faire un tour en voiture.’ Nous avons pu faire tout ce que nous voulions faire. »

Skrein continue : « Je pense que je dois remercier Netflix pour lui avoir donné cet espace et cette liberté. Et j’ai aussi l’impression que si vous avez Zack Snyder, vous lui donnez les clés de ce foutu château, mec, vous le laissez faire avec tout ce dont il a besoin, oui, monsieur. Ensuite, je pense que vous pouvez voir à l’écran, c’est Zack Snyder qui fait Zack Snyder et le plus Zack Snyder qu’il ait jamais été dans un film de Zack Snyder. »

Sofia Boutella ajoute : « Oui, et tu as raison sur l’aspect Netflix. J’ai l’impression que Zack méritait ce projet depuis si longtemps, et je suis très reconnaissante envers Netflix de le lui avoir donné avec la clé du château, en gros. Mais Netflix l’a fait pour Guillermo del Toro avec Pinocchio. Il a pu faire ce film de la façon dont il le voulait depuis longtemps et il a finalement pu le faire parce que Netflix le lui a permis. »

L’idée derrière Rebel Moon était à une époque un pitch pour un film Star Wars qui n’a finalement jamais vu le jour. Snyder, (toujours propriétaire de son idée) et son épouse/partenaire de production Deborah Snyder ont décidé d’en faire un concept original.

Le film suit une paisible colonie sur une lune lointaine qui est soudain menacée par les armées d’un tyran et place tous ses espoirs de survie entre les mains d’une mystérieuse inconnue.

Outre Boutella et Skrein, le casting de Rebel Moon comprend, Anthony Hopkins, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Ray Fisher, Michiel Huisman, Doona Bae, Staz Nair, Cleopatra Coleman, Jena Malone et Fra Fee.

Rebel Moon : Partie 1 – Enfant du Feu, sort sur Netflix ce 22 décembre, et Rebel Moon : Partie 2 – L’Entailleuse, est attendu pour le 19 avril 2024.

Source Screen Rant / Crédit ©Netflix