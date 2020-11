Deadpool 3 : Ryan Reynolds de retour et le film trouve ses scénaristes

Deadpool 3 est enfin officiel chez Marvel Studios et Disney avec Ryan Reynolds de retour et le film trouve ses scénaristes.

C’est officiel, Deadpool 3 est en développement. La franchise est ainsi la première issue du catalogue de la Fox à continuer avec sa star originale depuis la fusion avec Disney/Marvel Studios. En effet, comme suspecté depuis des mois, Ryan Reynolds reprendra bien son rôle de mercenaire adoré des fans.

Selon Deadline, on apprend également que le film a engagé deux scénaristes, les sœurs Lizzie et Wendy Molyneux, connues pour la série animée Bob’s Burgers. Elles seront également productrices exécutives de Deadpool 3.

Quand Disney a acquis les droits des personnages Marvel de la Fox, leur destin était incertain. Beaucoup pense que la majorité des personnages, notamment les X-Men, seront rebootés et recastés. Pour le moment, à part Reynolds, on ne sait pas qui reviendra.

Deadpool, dont les deux premiers films sont sortis en 2016 et 2018, n’est pas forcément une franchise « family friendly » ce qui est généralement le genre de Disney. Le personnage et grossier et l’action est assez violente. Cependant, il y a quelque temps, les patrons de Disney avaient promis qu’ils ne changeraient rien au ton irrévérencieux du personnage. On espère que ce sera le cas parce que ça fait partie de son charme.

Notez tout de même que pour le moment, ni Disney ni Reynolds non confirmé l’information qui a été dévoilée par Deadline.

David Leitch, qui a réalisé Deadpool 2 pourrait revenir derrière la caméra mais ce n’est pas encore confirmé. Il est actuellement occupé avec Bullet Train and The Division (inspiré du jeu vidéo) et Undying Love (inspiré du roman graphique).

