Deadpool 3 : Ryan Reynolds travaille sur le film pour Marvel Studios

Ryan Reynolds confirme qu’il travaille sur le film Deadpool 3 pour Marvel Studios.

Depuis la fusion de la Fox et de Disney, les fans de Deadpool se demandent si le mercenaire joué par Ryan Reynolds reviendra un jour sur les écrans. Disney possède désormais les X-Men ce qui signifie que la franchise commencée dans les années 2000 est terminée.

La prochaine fois qu’on reverra les X-Men à l’écran, il y a de fortes chances pour que ce soit avec de nouveaux acteurs, surtout après l’échec de Dark Phoenix. Cependant, Deadpool pourrait ne pas changer. Ce n’est pas totalement une surprise puisqu’il y a peu de temps, Reynolds s’est rendu à un rendez-vous chez Marvel, ce qui laissait entendre qu’ils étaient en discussions.

Durant son passage dans le talk show Live With Kelly and Ryan, les animateurs ont demandé des nouvelles de Deadpool à Reynolds qui a été assez franc et s’est montré pli tôt optimiste pour la suite.

“Nous y travaillons en ce moment avec toute l’équipe”, a déclaré Reynolds. « Nous sommes chez Marvel [Studios] maintenant, ce qui est comme d’entrer d’un coup la cour des grands. C’est un peu fou. Donc oui, nous travaillons dessus.”

Kevin Feige et le président de Disney Bob Iger ont déjà confié qu’ils ne seraient pas contre l’idée de garder Deadpool tel qu’il est et le faire rentrer dans les rangs du MCU. Il serait vraiment idiot de leur part de ne pas le garder étant donné son succès et sa popularité.

Si jamais Deadpool 3 se concrétise, le film n’arrivera pas avant au moins 2022 ou 2023 puisque la phase 4 est déjà pleine. On attend l’annonce officielle des studios.

Source : Coming Soon / Crédit ©Fox/Marvel