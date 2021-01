Thor Love and Thunder : Le tournage avec Chris Hemsworth commence cette semaine

Chris Hemsworth va enfin commencer le tournage de Thor Love and Thunder cette semaine.

Chris Hemsworth profite de ses derniers jours de relaxation avant de commencer le tournage de Thor Love and Thunder. L’acteur, qui joue le super-héros Marvel, Thor, depuis le début de l’univers cinématographique Marvel, a partagé plusieurs images de lui-même passant du temps avec sa famille avant de reprendre du service pour Thor Love and Thunder.

« Super de s’évader pendant quelques jours à @visitlordhoweisland avant de commencer le #thorloveandthunder cette semaine ! » a écrit Hemsworth à côté des photos de sa famille. Les images montrent également la forme super-héroïque dans laquelle Chris Hemsworth s’est une fois de plus mis pour le rôle. Les abdos de Thor sont de retour.

Thor: Love and Thunder devient rapidement l’un des projets les plus intrigants de Marvel. Le film ressemble de plus en plus à une équipe non officielle des Avengers.

Dans Thor Love And Thunder, Chris Hemsworth est accompagné de Tessa Thompson qui revient dans le rôle de Valkyrie ; Natalie Portman reprendra son rôle de Jane Foster et Jaimie Alexander reviendra en Lady Sif. Christian Bale sera le méchant Gorr le Boucher des Dieux.

Il se dit également que plusieurs membres des Gardiens de la Galaxie, dont Chris Pratt, Dave Bautista et Karen Gillan seront présents dans le film et que Matt Damon ferait aussi une apparition.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder sortira en mai 2022.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel Studios/Disney