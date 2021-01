Marvel : 3 titres aussi énormes que les films « Avengers » pour la phase 4 ?

Techniquement, la Phase 4 du MCU n’a pas de film Avengers mais elle contient trois films d’ensemble qui feront presque office de films Avengers.

Spider-Man Far From Home est le dernier film du MCU qui est sorti en salle et cela remonte à l’été 2019. A cause de la crise sanitaire mondiale, les films qui étaient prévus pour 2020 ne sortiront que cette année. Black Widow devait lancer la Phase 4 mais le film ne sortira pas avant le printemps. Cette phase 4 est composée de 25 projets et si on y regarde de plus près, trois de ces projets sont quasiment des films Avengers.

Cette Phase 4 est la plus grosse de toutes jusqu’à présent puisqu’elle contient également des séries qui serviront à introduire plusieurs personnages dans le MCU comme Ms. Marvel, Moon Knight ou encore She-Hulk. Plusieurs personnages établis se lanceront également dans de nouvelles aventures sur petit écran, notamment Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) dans WandaVision, Sam Wilson (Anthony Mackie) et Bucky (Sebastian Stan) feront équipe dans The Falcon and The Winter Soldier et Tom Hiddleston brillera en solo dans Loki.

Mais sur grand écran, ce sont de grands ensembles qui se réuniront. Trois films ressemblent en effet plus à des films Avengers qu’à des films solos : Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Spider-Man 3 et Thor Love and Thunder.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Doctor Strange 2 basera ses prémisses sur le concept de différentes dimensions, ce qui est un moyen sûr d’introduire plusieurs personnages issus de réalités alternatives, y compris ceux issus de propriétés hors MCU, notamment les X-Men ou encore les Quatre Fantastiques. Evidemment, on spécule ici mais le multiverse est un bon moyen pour introduire ces personnages dans le MCU.

Marvel a aussi annoncé le casting de la jeune Xochitl Gomez, qui si on en croit les rumeurs, jouera America Chavez, une héroïne connue sous le nom de Ms. America dans les comics. On sait également pour sûr que Scarlet Witch sera dans le film et il se murmure que Benedict Cumberbatch fera une apparition dans WandaVision en Doctor Strange.

Spider-Man 3

Puis dans Spider-Man 3, il est confirmé que Cumberbatch apparaitra en Doctor Strange. Les deux films seront ainsi directement liés l’un à l’autre et cela pourrait même laisser la place à Spider-Man pour faire une apparition dans Doctor Strange 2. Ce n’est pas confirmé mais c’est une possibilité.

Ce qui est confirmé, c’est que Jamie Foxx revient dans le monde de Marvel avec son personnage de méchant Electro qu’il tenait dans The Amazing Spider-Man 2 et Alfred Molina reprendra son rôle de Doctor Octopus qu’il tenait dans le Spider-Man 2 de Sam Raimi.

Étant donné que cela ouvre la voie à une grande bataille, Tobey Maguire et Andrew Garfield pourraient revenir prêter main forte dans leurs versions respectives de Spider-Man et ils viendraient avec leurs co-stars respectives, à savoir Kristen Dunst et Emma Stone. Le Daredevil de Netflix se joindrait aussi peut-être au combat, et d’autres méchants comme Venom (Tom Hardy), Vulture (Michael Keaton) et Mysterio (Jake Gyllenhaal) pourraient également apparaître.

Thor Love and Thunder

Quant à Thor Love and Thunder, le Dieu du Tonnerre sera aussi bien entouré. Jane Foster (Natalie Portman) maniera Mjolnir et deviendra le nouveau Mighty Thor. Valkyrie (Tessa Thompson) et Lady Sif (Jamie Alexander) sont confirmées pour revenir, et la série de Disney + avec Loki pourrait permettre demi-frère de Thor de faire son grand retour dans l’histoire principale.

Et puis suite à la conclusion de Avengers Endgame, il serait logique que les Gardiens de la Galaxie accompagnent Thor dans son quatrième opus, du moins pour la première partie du film. Il est confirmé que Chris Pratt sera dans le film mais pour les autres, rien n’est encore annoncé. Gorr le Boucher des Dieux, incarné par Christian Bale, sera l’un des méchants les plus puissants du multiverse.

Chacun de ces trois films seront clairement plus grands que les deux premiers films Avengers. Il est dit que les interactions entre les héros ressembleront également aux Avengers, étant donné que les nouvelles équipes n’ont jamais travaillé ensemble ou auront tout simplement du mal à s’entendre.

Evidemment, le film Eternals, qui sortira à la fin de l’année sera aussi un énorme film avec plusieurs héros qui feront équipe. Il y aura ainsi une ambiance Avengers mais avec des êtres Célestes.

Source : ScreenRant / Crédit ©Marvel