Thor Love And Thunder : Matt Damon de retour dans le MCU ?

Matt Damon a atterri en Australie. Sera-t-il de retour dans Thor Love And Thunder ?

Voilà un retour qu’on n’attendait pas forcément. Selon la presse australienne, Matt Damon est arrivé dans le pays avec sa famille et a commencé une période de quarantaine obligatoire (privée et non dans un hôtel fait à cet effet) avant de se rendre sur le tournage de Thor Love and Thunder.

Au cas où vous vous demanderiez quel rôle joue Matt Damon dans le monde de Marvel, il en a en fait deux. Dans Deadpool 2, Damon, sous un maquillage épais, a joué la moitié du duo qui a été agressé par Cable après son premier atterrissage dans le passé. Puis dans Thor: Ragnarok, Damon a joué un acteur asgardien qui jouait une pièce écrite par Loki. Dans cette pièce, Loki était alors le héros de l’histoire et non Thor.

L’apparition de Matt Damon dans Ragnarok n’était qu’un caméo surprise amusant. On se demande désormais s’il aura un rôle plus important dans la suite.

Hollywood actor Matt Damon has arrived quietly in Australia, receiving an exemption from NSW hotel quarantine to isolate privately. https://t.co/9HNN5341PC — The Daily Telegraph (@dailytelegraph) January 18, 2021

Thor: Love and Thunder devient rapidement l’un des projets les plus intrigants de Marvel. Le film ressemble de plus en plus à une équipe non officielle des Avengers.

Dans Thor Love And Thunder, Tessa Thompson revient dans le rôle de Valkyrie ; Natalie Portman reprendra son rôle de Jane Foster et Jaimie Alexander reviendra en Lady Sif. Christian Bale sera le méchant Gorr le Boucher des Dieux.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder sortira en mai 2022.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel Studios/Disney