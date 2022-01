Doctor Strange 2 : Une photo de tournage révèlerait un gros caméo

Une photo de tournage de Doctor Strange in the Multiverse of Madness révèlerait l’un des plus gros cameos du film. Spoilers possibles.

Après un avant-gout très intéressant du Multivers dans Spider-Man No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness s’annonce comme un voyage encore plus fou dans d’autres univers parallèles du MCU. De ce fait les rumeurs sur des apparitions de variants divers ne cessent de courir sur la toile.

Parmi les variants qui pourraient apparaitre, il est dit que celui d’Iron Man pourrait se trouver dans le film. Cette rumeur à commencé à circuler l’année dernière et les fans espéraient à l’époque que Robert Downey Jr. donnerait une interprétation différente du personnage, à condition que Marvel convainc l’acteur de reprendre son rôle de Tony Stark si peu de temps après Endgame.

Mais les événements du multivers dans Loki, What If…? et No Way Home nous ont appris que les variants ne sont pas nécessairement physiquement identiques. Marvel nous a d’ailleurs donné différentes versions d’Iron Man dans What If…? qui n’avait pas la voix de RDJ. Cela étant dit, l’espoir subsiste sur un retour de l’acteur par qui le MCU a commencé. Une autre rumeur suggère qu’il reviendrait en variant d’un univers où il ne s’est pas sacrifié dans la bataille contre Thanos.

Cependant, il y a un autre acteur qui pourrait incarner Iron Man. Il s’agit de Tom Cruise qui était celui que Marvel voulait à l’origine pour le rôle il y plus de dix ans. Cruise a confirmé avoir refusé le rôle dans des interviews récentes, mais cela n’empêche pas de l’imaginer comme un Tony Stark alternatif.

Il se trouve que certaines des rumeurs récentes de Doctor Strange 2 disent que Cruise apparaîtra en tant que version d’Iron Man du multivers. Plus précisément, Cruise jouera un Tony Stark qui soutient les Illuminati, un groupe de super-héros qui défendent le multivers. Soit ça, soit il sera l’un des Illuminati du film.

Avec ça en tête, une image (assez floue) a fait surface sur Twitter et il s’agirait de Cruise (avec un bouc) en costume de motion capture. Est-ce vraiment lui ? Ça lui ressemble vaguement mais difficile de dire si c’est bien Tom Cruise.

Le compte Twitter Moth Culture qui a posté la photo de Cruise donne plus de détails sur cette version d’Iron Man, qui selon eux « contrôle l’Iron Legion, ayant effectivement mis une armure à travers le monde », a déclaré le compte Twitter. « Il porte le casque la plupart du temps mais le soulève pour la révélation. Il est un peu dérangé et un paria parmi les Illuminati pour sa nature obsessionnelle et contrôlante. »

L’image ci-dessous montre également Tom Cruise dans un costume d’Iron Man pour Doctor Strange 2, mais c’est un rendu fait par des fans.

Comme pour les autres fuites, il n’y a aucun moyen de confirmer quoi que ce soit, ce ne sont que des rumeurs à prendre avec précaution. Nous aurons la réponse le 4 mai quand Doctor Strange in the Multiverse of Madness sortira en salles.

