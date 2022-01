Doctor Strange in the Multiverse of Madness : Des Avengers alternatifs avec un twist X-Men ?

Une fuite annonce que le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness contiendra une équipe alternative d’Avengers et des X-Men. Spoilers possibles.

Le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness a récemment eu des reshoots importants qui ont duré plusieurs semaines. Comme avec tout film Marvel, des leaks et des rumeurs vont bon train et Doctor Strange 2 n’est pas exempté. Certaines de ces fuites de Multiverse of Madness ont notamment détaillé une toute nouvelle équipe de super-héros qui apparaîtrait dans le film. Si ces fuites sont exactes, ces variants Avengers auront des rôles clés dans le film.

Nous savons déjà que trois membres de l’équipe Avengers apparaîtront dans le film. Nous les avons déjà vus dans la première bande-annonce : Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Wong (Benedict Wong) et Wanda (Elizabeth Olsen). Ensuite, il y a America Chavez (Xochitl Gomez), qui deviendra un Avenger dans le futur.

Puisqu’il s’agit d’un film multivers, nous pouvons nous attendre à voir d’autres versions de Strange, Wong et Wanda dans Multiverse of Madness. La bande-annonce nous donne déjà un aperçu d’Evil Strange, et une image promotionnelle nous a offert un aperçu de Defender Strange. En parlant des Defenders, c’est une autre équipe des Avengers qui pourrait être référencée dans le film. Les fuites disent également que les Inhumains et les Quatre Fantastiques pourraient faire des caméos dans Doctor Strange 2.

X-Men et Iluminati

Ensuite, nous avons les rumeurs X-Men qui disent que plusieurs mutants pourraient apparaître dans le film. Le Professeur X (Patrick Stewart), Wolverine (Hugh Jackman) et Deadpool (Ryan Reynolds) apparaissent souvent dans ces rumeurs. Mais l’alternative la plus excitante des Avengers dans Multiverse of Madness pourrait être les Illuminati. Nous avons entendu dire que Marvel travaillait à incorporer les Illuminati dans le MCU depuis quelques années. Ils pourraient ainsi faire leur entrée via Doctor Strange 2.

Selon cette fuite, les Illuminati auront six membres, avec le Professeur X à leur tête. Quatre autres noms ont été mentionnés dans cette fuite. Mordo (Chiwetel Ejiofor), Sorcier Suprême dans une réalité différente, fait partie de l’équipe. C’est probablement le Mordo que l’on voit dans la bande-annonce. Capitaine Carter (Hayley Atwell) de What if… ? est aussi un Illuminati. Ensuite, nous avons la version Monica Rambeau (Teyonah Parris) de Captain Marvel et Balder the Brave complétant les rangs de cette équipe alternative des Avengers.

Qui est le mystérieux sixième membre ? Nous n’en avons aucune idée. Mais une fuite qui a suivi les reshoots de Multiverse of Madness a déclaré qu’un variant de Tony Stark du multivers aiderait les Illuminati. Cela ne veut pas dire qu’il serait l’un d’entre eux. Et ce n’est probablement pas Robert Downey Jr. qui joue cette version d’Iron Man. Cela étant dit, les Illuminati sont un excellent moyen de ramener RDJ dans le MCU sans ruiner Avengers : Endgame.

Les fuites précédentes disaient que Wanda combattrait les Illuminati et les battrait. Elle pourrait même tuer certains d’entre eux dans le processus. Les rumeurs lors des reshoots ont affirmé que Marvel voulait atténuer Wanda, mais on ne sait pas ce que cela signifie en termes de morts de super-héros. Selon une personne qui serait bien informée, les Illuminati ne devraient pas survivre au-delà du film, mais on ne sait pas qui sera responsable de leur mort si c’est le cas. Serait-ce vraiment Wanda ? Si c’est le cas, sa rédemption sera compliquée.

Don’t expect the Illuminati to survive Multiverse of Madness — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) January 10, 2022

Gardez bien en tête que tout ceci n’est que spéculation. Pour le moment, ce ne sont que des rumeurs, on attend de voir la sortie du film en mai pour savoir ce qu’il en est.

Pour finir, le compositeur légendaire Danny Elfman est actuellement en train de composer la musique du film et a récemment partagé quelques images des coulisses de son processus sur Twitter.

Réalisé par Sam Raimi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness sort en salles le 4 mai prochain.

Source : BGR / Crédit ©Marvel Studios