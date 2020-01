Star Wars 9 : Artworks du méchant original qui n’était pas Palpatine

Découvrez des artworks du méchant original de Star Wars 9 qui n’aurait pas dû être Palpatine.

Palpatine n’aurait pas dû être le méchant principal de Star Wars 9 quand Colin Trevorrow était aux commandes. Des concept arts ont fait surface sur la toile, peu de temps après que le script de Trevorrow ait aussi été révélé. Ce film aurait être nommé Duel of the Fates et était bien différent de L’Ascension de Skywalker.

A l’origine, le méchant aurait du être un sith nommé Tor Valum. Sur des images postées sur Twitter, ont découvre une drôle de créature qui ressemble à une araignée géante. Tor Valum aurait été le Maitre Sith qui a entraîné Palpatine.

Le film de Colin Trevorrow aurait clairement dû avoir une autre approche, mais on ne saura jamais si le résultat aurait été meilleur ou non. Lucasfilm a décidé de choisir l’idée de JJ Abrams et de faire e Palpatine le méchant principal du film.

Star Wars L’Ascension de Skywalker est toujours en salles.

Source : Movieweb / Crédit ©Lucasfilm