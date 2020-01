Star Wars 9 : Le script de la version de Colin Trevorrow aurait fuité

Des informations sur le script de la version de Star Wars 9 de Colin Trevorrow auraient fuité.

Bien avant que JJ Abrams ne revienne pour co-écrire et réaliser Star Wars 9, Colin Trevorrow avait été engagé par Lucasfilm pour finir la saga Skywalker. Cependant, le réalisateur et la production se sont séparés après un différend créatif.

Aujourd’hui des informations sur le script de Trevorrow auraient faits surface. Si ces informations sont exactes, L’Episode 9 aurait été bien différent du film qui est sorti le mois dernier.

Ces information sont a prendre avec des pincettes, ce ne sont pour le moment que des rumeurs qui n’ont pas été confirmées. Le scénario a été partagé par Robert Meyer Burnett via un livestream sur Youtube et selon lui, le film se serait nommé Duel of the Fates. Ceci est en référence à un titre composé par John Williams pour La Menace Fantôme.

Le script en lui-même n’est pas disponible à la lecture mais des screen shots et le texte d’ouverture se trouvent dans la vidéo.

« L’emprise de fer du Premier Ordre s’est étendue jusqu’aux confins de la galaxie. Seules quelques planètes dispersées restent inoccupées. Les actes de trahison sont passibles de la peine de mort. Déterminé à étouffer une agitation croissante, le Leader Suprême Kylo Ren a réduit au silence toutes les communications entre les systèmes voisins. Dirigée par le général Leia Organa, la Résistance a prévu une mission secrète pour empêcher leur anéantissement et ouvrir la voie à la liberté … »

Palpatine ne devait pas être aussi central qu’il est dans le film. Il aurait dû apparaître dans une seule scène via un holocrone sith. La Résistance aurait également fait un geste audacieux pour voler un Star Destroyer au début du film, ce qui révèle également que Rose Tico ( Kelly Marie Tran) aurait eu un rôle beaucoup plus important.

Luke Skywalker aurait aussi apparemment eu un rôle plus important. Il aurait dû entraîner Rey et hanté Kylo Ren. Il est aussi dit que la rédemption de Ben Solo se serait jouée différemment.

On apprend aussi que les planètes Coruscant et Mortis seraient revenues dans la franchise et le public aurait rencontré Tor Valum, le Sith qui a entraîne Palpatine.

Encore une fois, ce n’est qu’une rumeur. Robert Meyer Burnett dit avoir lui-même posé les yeux sur cette version du scénario. Il est possible que la version finale de Trevorrow fut été bien différente. On ne le saura jamais.

Source : The BurnettWork / Crédit ©Lucasfilm