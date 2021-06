Marvel vs DC : James Gunn pense qu’un film crossover est possible

James Gunn pense qu’un film crossover entre les personnages de Marvel et de DC est possible et il révèle avoir discuté avec les deux studios.

James Gunn fat actuellement partie de Marvel avec sa saga Gardiens de la Galaxie et il a aussi récemment rejoint DC en réalisant le prochain Suicide Squad. Il a donc un pied dans chaque monde et il pense qu’il est tout fait possible e faire un méga crossover entre les deux univers de comics.

Répondant à un fan sur les réseaux sociaux qui a demandé s’il y avait une faible chance que de voir un grand crossover blockbuster, Gunn a fourni une réponse réaliste qui tempérera les attentes, mais il n’a pas pu s’empêcher de laisser la porte légèrement entrouverte. Il révèle même avoir eu des discussions des deux côtés.

« J’en ai parlé avec désinvolture aux pouvoirs en place de Marvel et de DC. J’aimerais que cela se produise. Je ne pense pas que ce soit probable, mais je ne pense pas non plus que ce soit une impossibilité. Cela dit, voir constamment des crossovers et des mashups est moins enchanteur pour moi qu’une histoire forte. »

I’ve casually talked to the powers-that-be at both Marvel & DC about it. I would love for it to happen. I don’t think it’s likely, but I don’t think it’s an impossibility either. THAT SAID, just constantly seeing crossovers & mashups is less enchanting to me than a strong story. https://t.co/mJ8GQzSI4j — James Gunn (@JamesGunn) June 17, 2021

Clairement, Gunn est partant pour le faire si la possibilité se présente mais il ne le ferait que si l’histoire en vaut la peine parce que c’est ce qui compte le plus pour lui.

« Je trouve parfois déconcertant que de nombreuses personnes semblent plus intéressées par les crossovers, les caméos, les références et les scènes post-crédits que par l’histoire et les personnages réels d’un film spécifique », a-t-il écrit. « Lorsque je fais un film, je passe 99,9 % de mon temps à penser à l’histoire et au personnage et 0,1 % au reste. »

Alors, un crossover sur grand écran mettant en scène les Gardiens de la Galaxie, le Suicide Squad, Spider-Man, Batman, Captain Marvel et Superman est-il susceptible de se produire un jour ? En raison du casse-tête que serait l’utilisation des droits, le partage des bénéfices et le fait de donner suffisamment de temps à tant de personnages à l’écran, etc., probablement pas, mais l’idée est tentante.

Qui sait, vu que Disney possède quasiment les trois quart d’Hollywood (oui on exagère mais tant que ça) ils finiront peut-être pas acheter Warner Bros et possèderont enfin les personnages de DC !

The Suicide Squad devrait sortir en salles le 4 août, quant au film Les Gardiens de la Galaxie 3, il sortira le 3 mai 2023.

Source : MovieWeb / Crédit ©DC/Marvel