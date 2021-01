Spider-Man 3 : Nouvelles photos de tournage en lien avec Mysterio

De nouvelles photos de tournage de Spider-Man 3 tease une continuation du cliffhanger de Far From Home avec Mysterio.

Spider-Man Far From Home s’est terminé avec Peter Parker alias Spider-Man, éliminant le supervillain Quentin Beck alias Mysterio. Cependant, avant sa disparition, Beck avait réussi à orchestrer les choses afin que le grand public pense qu’il était un super-héros et que Spider-Man l’avait tué, révélant son identité secrète au monde dans le processus.

Des photos prises dans les décors de Spider-Man 3 révèlent un affichage public. Parmi les divers dépliants collés au tableau, il y en a un qui représente un gros plan de Mysterio, avec les mots « I Believe » (J’y cois) imprimés en dessous. D’après le dépliant, il est clair qu’au moins une partie du public croit toujours et soutient Mysterio, et par conséquent, voit probablement Spider-Man comme le méchant.

Depuis longtemps, des rumeurs circulent selon lesquelles Spider-Man 3 verra Peter Parker faire face aux retombées d’avoir été « outé » comme Spider-Man et d’être blâmé pour la mort de Mysterio, et devra aller au tribunal pour prouver son innocence.

C’est là que Peter emploierait les services de Matt Murdock, un avocat de la défense pénale, qui se trouve également être Daredevil. Le fait que Charlie Cox, qui a incarné Murdock dans la série Daredevil de Netflix, aurait été vu sur le plateau de tournage du nouveau film Spider-Man, ajoute à la spéculation.

Spider-Man 3, qui n’a pas encore officiellement de titre, ramènera également Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned) et Marisa Tomei (tante May). Selon certaines rumeurs, d’autres stars de Marvel apparaitront dans le film, mais celles-ci n’ont pas encore été officiellement confirmées.

Tobey Maguire et Kirsten Dunst reviendraient également dans le rôle de Peter Parker et Mary Jane des films originaux de Spider-Man, tout comme Andrew Garfield et Emma Stone de The Amazing Spider-Man.

Jon Watts, le réalisateur de Spider-Man: Homecoming et Spider-Man Far From Home, reviendra pour le troisième opus. Chris McKenna et Erik Sommers ont écrit le scénario. Le film devrait sortir le 17 décembre 2021.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel Studios