John Wick 4 : Hiroyuki Sanada rejoint le film

John Wick 4 continue de recruter Hiroyuki Sanada (Mortal Kombat) rejoindra Keanu Reeves dans John Wick 4. Il rejoint Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story) qui a récemment été annoncé au casting pour incarner un « vieil ami » de John Wick. Shamier Anderson (Wynonna Earp) et la pop star nippo-britannique Rina Sawayama sont d’autres nouveaux venus dans la distribution qui devraient également apparaître dans des rôles mystérieux.

« Ayant longtemps admiré Hiroyuki en tant qu’acteur et homme d’action, je suis ravi et honoré de l’accueillir dans la famille John Wick », a déclaré le réalisateur Chad Stahelski dans un communiqué.

Il a également été récemment révélé que Laurence Fishburne ferait partie de la suite. Fishburne lui-même a confirmé son retour en tant que Bowery King dans une interview avec Collider, notant qu’il était sur le point de commencer à filmer son rôle à Berlin dans les prochains mois.

Sanada a commencé sa carrière en tant qu’enfant star dans les années 1960. Il est apparu dans la version japonaise originale de The Ring, appelée Ringu, avant de faire son apparition dans des films hollywoodien aux côtés de Tom Cruise dans The Last Samurai. Il est également apparu dans des films comme The Wolverine, 47 Ronin, Life, Avengers : Endgame et Minamata. Il est également dans la série Westworld.

Il a récemment été vu dans Mortal Kombat et Army of the Dead et sera prochainement aux côtés de Brad Pitt et Zazie Beetz dans le prochain thriller d’action Bullet Train du réalisateur David Leitch, ex-binôme de Stahelski.

La franchise de John Wick, toujours en expansion, prépare une série télévisée dérivée, The Continental, et un film spin-off centré sur une assassine, Ballerina, ainsi qu’un cinquième volet qui a déjà eu le feu vert.

Le quatrième opus de John Wick, réalisé par Chad Stahelski, est actuellement prévue pour le 27 mai 2022.

Source : Deadline / Crédit ©Lionsgate