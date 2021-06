John Wick 4 : Laurence Fishburne de retour en Bowery King

Laurence Fishburne confirme son retour dans John Wick 4 et révèle peut-être un indice sur un nouveau personnage.

The Bowery King sera bien de retour dans la franchise John Wick. C’est l’acteur lui-même qui a confirmé qu’il reprendrait son rôle d’assassin aux côtés de son camarade Keanu Reeves, dans la suite à venir. La production du film est déjà en cours et Fishburne dit qu’il s’attend à « aller à Berlin dans quelques mois environ ».

Laurence Fishburne fait actuellement le tour de la presse pour promouvoir son nouveau film Netflix The Ice Road. Lors d’une récente interview, il a été interrogé sur son implication potentielle dans John Wick 4. L’acteur a confirmé qu’il en faisait partie et a partagé certaines de ses réflexions sur le script qu’il a pu lire et il donne un détail intéressant.

« J’ai lu le script. C’est vraiment, vraiment cool. C’est le même monde que les trois autres films, mais c’est encore plus profond. C’est beaucoup plus profond en termes de code de l’assassin et de la relation qu’il entretient avec un personnage en particulier que je pense que M. Watanabe joue… c’est vraiment le cœur et l’âme. »

M. Watanabe ? De qui Laurence Fishburne parle-t-il ? Est-ce l’acteur Ken Watanabe vu dans Inception et Godzilla qui a rejoint le casting ? Il pourrait aussi peut-être s’agir du nom nouveau personnage joué par Donnie Yen qui a été annoncé au casting récemment..

La franchise de John Wick, toujours en expansion, prépare une série télévisée dérivée, The Continental, et un film spin-off centré sur une assassine, Ballerina, ainsi qu’un cinquième volet qui a déjà eu le feu vert.

Le quatrième opus de John Wick, réalisé par Chad Stahelski, est actuellement prévue pour le 27 mai 2022.

Source : Deadline / Crédit ©Lionsgate