Justice League : La version de Zack Snyder aurait été projetée, le film va-t-il sortir ?

La version de Justice League de Zack Snyder aurait été projetée cette année devant des dirigeants de DC. Le film va-t-il enfin sortir ?

Est-ce que la version de Justice League de Zack Snyder va enfin voir le jour ? Depuis quelques jours, une rumeur affirme que le film a été projeté au début de l’année et que des dirigeants de DC étaient dans le public.

Cela fait plus de deux ans que Warner Bros a sorti Justice League, un film qui a été complètement retravaillé par Joss Whedon quand Zack Snyder a quitté la production. Depuis les fans inconditionnels de DC demandent de voir le fameux « Snyder Cut ». Il y a eu des débats pour savoir s’il existait vraiment et le réalisateur n’a pas arrêté de teaser le public avec une multitude d’images et de vidéos en coulisses. Finalement, Snyder a confirmé aux fans que sa version n’était pas qu’un mythe.

Selon plusieurs sources, le film a été projeté en février dernier et des discussions seraient en cours pour le rendre finalement public. Notez tout de même que cela reste une rumeur et qu’absolument rien n’est confirmé par Warner Bros et DC.

Cette nouvelle arrive alors que la plateforme HBO Max – propriété de WarnerMedia – est sur le point d’être lancée. On se demande alors si Warner à l’intention de proposer le film sur son nouveau service streaming.

Depuis des moins, des rumeurs insistent pour dire que cette version de Justice League n’est pas terminée et qu’elle n’est pas regardable parce que les effets ne sont pas complétés. Mais si Warner finit par soutenir Snyder, il aura peut-être enfin les moyens de finir proprement son film.

Encore une fois, nous sommes ici en territoire de rumeur. Aucune annonce officielle n’a été faite, mais il semble que cette version est de plus en plus une réalité. L’acharnement des fans avec le #ReleaseTheSnyderCut va peut-être payer.

