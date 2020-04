Justice League : Zack Snyder tease Martian Manhunter (images)

De nouvelles images et storyboards de la version Justice League de Zack Snyder teasent Martian Manhunter.

Récemment, les fans de DC ont eu confirmation de la présence de Martian Manhunter dans les films de Zack Snyder. Il aurait été révélé dans Justice League si le film n’avait pas subit des modifications et serait resté comme Snyder l’imaginait. Finalement, il a quitté le film et tout (ou presque) a changé et Martian Manhunter a été coupé du film.

Des nouvelles images de la version de Snyder ont fait leur apparition sur la toile et elles teasent l’existence du personnage. Sur les images en noir et blanc, au premier abord, on voit Martha Kent et Lois Lane mais les storyboards de cette scène dévoilent que Martha est en réalité Martian Manhunter qui a pris son apparence. Calvin Swanwick, joué par Henry Lennix aurait été révélé comme était le martien, dernier de sa race.

Ces images ont été partagées par Snyder lui-même qui continue de teaser son film. Un film qui a très peu de chance de voir le jour mais que les fans meurent d’envie de voir.

